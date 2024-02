Les «exilés» de Sonko foncent…ils tombent dans le piège du pouvoir

L’entourage de Ousmane Sonko semble se réformer. Depuis quelques jours, on assiste à une vague de libération des détenus dits politiques. Ces personnes sont des membres ou sympathisants de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Un vent de décrispation semblait souffler sur le Sénégal. Mais ce n’était que temporaire. Des exilés du parti dissous ont voulu profiter de la situation. Malheureusement ils seront rattrapés par la dure réalité.

Si les membres de l’ex Pastef pensent que le président Macky Sall a baissé les bras, ils se trompent lourdement. En reportant l’élection présidentielle, le chef de l’Etat a commis une erreur. Mais il n’a pas dit son dernier mot. Les nombreuses libérations notées ces dernier jours avaient redonné confiance aux patriotes de Sonko. Beaucoup espèrent même que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye seront libérés. Ils risquent de déchanter. Le locataire du Palais s’apprête à organiser le scrutin mais pas à libérer ces deux plus grands ennemis.

Ces vagues de libération ont poussé certains exilés de Ousmane Sonko à revenir au pays. Préférant fuir au Mali, Me Ngagne Demba Touré est revenu au Sénégal depuis quelques jours. Ayant été accueilli par une foule, le greffier pensait tenir le bon bout. Un retour triomphal qui sera de courte durée. Le coordonnateur de la Jeunesse patriotique du Sénégal a été cueilli ce mercredi chez lui. De lourdes charges pèsent sur lui. S’il est jugé, il pourrait passer un bon bout de temps en prison. Ces amis greffiers tentent de le tirer d’affaires.

Me Ngagne Demba Touré savait qu’il ne pouvait pas échapper à cette réalité. Il est rentré très tôt au bercail. Rien ne lui garantissait une liberté totale. En tant que greffier, il n’est pas sans savoir que le mandat d’arrêt lancé contre lui allait être exécuté. À y voir plus près, on dirait qu’il voulait rejoindre les patriotes qui sont toujours dans les geôles de Macky Sall. Mourir par les armes pour racheter l’acte de «lâcheté» qu’il avait posé en prenant la voie de l’exil. Beaucoup de ses camarades de parti n’ont toujours pas digéré cette pilule amère.

La sortie de la Garde des Sceaux, ministre de la Justice était prémonitoire. Si «l’exilé» voulait se sauver, il avait tout le temps de se préparer. Mais depuis que la rumeur sur un probable dialogue entre Macky Sall et Ousmane Sonko est véhiculée, les patriotes ont baissé leur garde. Erreur monumentale qu’ils vont payer au prix fort. Tous ceux qui sont dans le viseur du pouvoir le paieront cash. Et ce ne sont pas quelques libérations qui vont y changer quelque chose. D’ailleurs Aïssata Tall Sall l’a rappelé, ce groupe n’est pas définitivement libre. Ces hommes et femmes devront rendre des comptes devant la justice.

Les personnes dotées de raison savent que le pouvoir voulait juste calmer le jeu face aux séries de manifestations qui menaçaient le pays. En voulant jouer au guerrier, Me Ngagne Demba Touré a perdu trois (3) fois. Il a passé au moins six (6) mois dans un pays étranger. Même s’il était libre de ses mouvements, il était loin du théâtre des opérations. Arrêté avec de lourdes charges qui pèsent sur lui, il risque d’être condamné. Ainsi, le régime va neutraliser le «Mbappé» de Ousmane Sonko. Depuis le Mali, le greffier continuait de pousser les jeunes à résister.

La troisième chose qu’il a perdu, c’est la confiance de certains patriotes. Si certains les suivent toujours aveuglément, d’autres membres de Pastef ont tourné le dos à Ngagne Demba Touré, Outhmane Diagne et Khadija Mahecor Diouf. Ces patriotes ont préféré fuir plutôt que de défendre leur pays face à la menace du régime. Pendant qu’ils cherchaient refuge dans les pays d’autrui, des jeunes ont donné leur vie pour sauver le projet. Les plus malchanceux ont été envoyés en prison pendant un long moment. Ils ont vécu l’enfer carcéral sénégalais.

Quoiqu’il en soit, le patron de la jeunesse patriotique n’a pas joué intelligemment. Cette arrestation est aussi un avertissement pour les autres récalcitrants. La bête est certes blessée mais il n’est pas encore mort. Le moindre faux pas sera fatal aux camarades de Ousmane Sonko !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru