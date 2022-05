Macky soutient Gana…Macron défend les LGBT

L’affaire Gana Guèye est devenue une affaire d’Etat. En effet, le président Macky Sall a apporté son soutien Gana Guèye dans ses « convictions religieuses ». Mais son homologue français a une autre lecture de cette affaire de refus du Parisien de participer à la promotion des Lgbt. S’il ne l’a pas cité, Emmanuel Macron y a quand même fait allusion.

« L’homophobie, la transphobie, la biphobie frappent, discriminent, rejettent. Aux côtés de celles et ceux qui en sont victimes, de celles et ceux qui se battent pour les droits humains et l’égalité, nous continuerons le combat. Chacun est libre d’être soi, d’être aimé et d’aimer », a écrit le chef d’Etat français sur Twitter.