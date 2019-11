Madani Sy…L’homme qui veut encore salir Dakar

Les syndicats des agents de nettoiement réfutent le slogan « zéro déchet » et menace de paralyser le secteur : Leur secrétaire général, Madani Sy et ses camarades ont déposé hier un mémorandum pour protester contre leurs conditions précaires de travail et le manque de considération des autorités à leur endroit. Ils menacent de croiser les bras et de boycotter la campagne « zéro déchet ». En un mot, Madani sy veut laisser Dakar se salir davantage si leurs conditions ne s’améliorent pas.

En effet, indique Madani Sy, la réussite de ce programme lancé par le chef de l’Etat, passe par un préalable. Celui de prendre en compte les préoccupations des travailleurs du nettoiement, notamment les techniciens de surface, et les mettre dans des conditions de bien faire leur travail.

« Aujourd’hui, nous avons 950 journaliers qui ne sont pas régularisés depuis 4 ans. Il y a 200 agents qui doivent partir à la retraite d’ici 2020, et qui sont dans une totale précarité. Il y a également que la convention collective des travailleurs du nettoiement n’est toujours pas appliquée », a listé Madani Sy, selon qui, toutes ces questions doivent être réglées pour une bonne réussite de ce programme.