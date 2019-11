Diaspora…Enfin une assurance pour rapatrier les corps

Banque Atlantique, et Allianz Sénégal ont mis en place une offre dénommée « ASSISTANCE Ô PAYS », un produit spécialement développé pour la diaspora Sénégalaise vivant en Europe.

Banque Atlantique, et Allianz Sénégal sont désormais partenaires. Ce ”mariage” s’est soldé par une nouvelle offre dénommée« ASSISTANCE Ô PAYS », un produit spécialement développé pour la diaspora Sénégalaise vivant en Europe. C’est un produit dont le souscripteur bénéficie d’une couverture d’assurance assistance en cas de décès survenu à l’étranger. « Assistance Ô PAYS » garantit l’accompagnement des proches pour le rapatriement du corps du défunt vers son pays d’origine ou l’inhumation dans le pays de résidence assurant la prise en charge des frais d’obsèques. Avec ”Assistance Ô PAYS”, les sénégalais du monde, résidant en Europe seront donc dorénavant pris en charge localement à travers une offre complète, dont les garanties s’appliquent dans le respect des us et coutumes sénégalaises conformément aux rites funéraires de l’assuré.

La cérémonie de lancement officiel de cette offre s’est tenue lev25 Octobre 2019, à Dakar, en présence de M. Outman ROQDI et Mme Alexandra AWADI respectivement Directeur Général et Directeur Général Adjoint de Banque Atlantique, Mr Mouhssine Cherkaoui, Directeur Général Maroc Assistance International ainsi que de Mme ADJA SAMB, Directrice Générale d’ALLIANZ Sénégal.