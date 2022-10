Madior Ly : « Une jeunesse non protégée culturellement est une arme contre sa propre nation »

Une jeunesse non protégée culturellement est une arme contre sa propre nation…

Les premières phrases de ce texte donnent l’impression que celles-ci ne sont pas liées au titre. Détrompons-nous. Le lien est si étroit que nous avons entamé une petite discussion sur le concept d’importation qui donne sens à beaucoup de choses en Afrique. Il est souvent utilisé pour situer nos problèmes sur le plan économique. Qu’il s’agisse de l’analyses du déficit de la balance commerciale ou des conséquences désastreuses de l’extraversion de nos économies, ce concept est largement emprunté. Ceci pour vous montrer son importance et sa richesse, qui permettent d’identifier tous nos problèmes en terme production et de consommation. Ainsi, dans ce contexte d’analyse nous l’extirpons de son environnement naturel ou courant pour le placer dans le secteur culturel. Etonnant vous nous direz. Mais un diagnostic des discours des autorités sur l’industrie culturelle, un autre concept de parent pauvre au Sénégal, nous aide à comprendre nos allégations. Oui, nous importons toujours tout. La plupart des produits pour répondre à nos besoins primaires proviennent de l’extérieur. Même, notre conditionnalité culturelle est nourrie par des idéologies empruntées à d’autres sphères, notamment à l’Occident. Là, on peut parler du déficit de la balance culturelle. Ce n’est pas le fruit du hasard si nous avons la jeunesse la plus manipulée et manipulable au monde. Ceux qui doivent les encadrer sont insensibles et exploitent leur vulnérabilité à des fins politiques. Ce qui est normal. D’autant qu’ils ne savent pas qu’une jeunesse sans protection est une arme contre sa propre nation.

Et si le maire de Thiès ville, universitaire de surcroît, était conscient de ce fait. Il n’oserait pas prononcer le concept « importation de festival de cinéma » dans un programme de développement culturel pour une ville culturellement dense. Cette discorde dans son discours fait tiquer tout panafricain conscient des enjeux du choc des civilisations de Samuel Huntington.

Si la Chine et la Russie sont devenues de grandes nations au concert de la compétition internationale c’est parce qu’elles ont des dirigeants qui protègent leurs peuples des influences extérieures, même au prix de la démocratie. Tout ça pour dire qu’on n’importe pas un festival dont on ne maîtrise pas les normes culturelles et cultuelles des messages et idéologiques véhiculés. Et le président Senghor pour montrer la voie à suivre en parlait d’enracinement et d’ouverture. Malheureusement, le maire de la ville de Thies à l’occurrence M. Babacar Diop semble comprendre le contraire. Cette posture est la clé de voûte de l’ignorance agissante qui impacte négativement sur la majeure partie des luttes de libération actuelle en Afrique.

Ressaisissons-nous.

Seule la maîtrise du savoir libère dans un monde du donner et du recevoir.

Dr Madior Ly

Cercle des cadres de La République des Valeurs (CECAR)