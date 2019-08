Magal 2019 à Paris : 65 millions de FCFA prévus au budget

A moins de moins de deux mois du Grand Magal de Touba, les mourides d’Île-de-France sont déjà à pied d’œuvre. Pour la troisième année consécutive, ils se réuniront pour célébrer, en communion, le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul.

Cette célébration unitaire en Île-de-France a eu pour point de départ le Magal de 2017 au cours duquel, pour la première fois, les mourides de la région parisienne avaient senti la nécessité de devoir mutualiser leurs efforts pour exécuter la recommandation de Cheikh Ahmadou Bamba relative au Magal ; ce fut au Palais des Congrès de Montreuil.

Depuis cette date, la dynamique unitaire se poursuit avec une participation et une adhésion des mourides de plus en plus accrues. C’est ainsi que, de 75 000 € en 2017, le budget est monté à 103 000 € en 2018.

Pour les besoins de l’édition 2019 du Magal, prévue aux alentours du 19 octobre 2019, le Kourel 18 Safar table sur un budget prévisionnel de 65 millions de FCFA (soit 100 000 €), une somme parfaitement atteignable compte tenu de la mobilisation unitaire qui ne faiblit pas depuis trois ans. Les Dahiras et associations mourides d’Île-de-France s’affairent, de manière active, depuis plusieurs semaines, pour boucler ce budget.

Puisse le Très-Haut nous envelopper des grâces associées à ce jour béni. Puisse-t-Il prêter longue vie au khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké.

Seydina Omar Ba

Membre du Comité d’Organisation

www.18safarparis.fr