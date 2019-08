Vacances citoyennes : Néné Fatoumata Tall en promenade à Mbacké

L’étape de Mbacké du Ministre de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne peut être assimilée à une farce de mauvais goût. En effet, Madame Néné Fatoumata Tall n’a rien mis sur la table des jeunes dans le cadre de sa tournée des vacances citoyennes. Alors que dans que calendrier initial, il était prévu la réfection du siège dont l’état de délabrement très avancé est connu de tous. Au lieu de tout cela, rien que des paroles en l’air et un renouvèlement d’une batterie de promesse qui ne vont jamais connaître des solutions.

En tout état de cause, on doit revoir le contenu des vacances citoyennes, un projet de Modou Diagne Fada du temps de Abdoulaye Wade. Car le programme de départ c’était d’inciter les jeunes à des activités et actions citoyennes durant les vacances. Mais depuis lors, tous les prédécesseurs du natif de Darou Mouhty ont brillé par un échec cuisant du fait d’un manque de contenu. Avec Mame Mbaye Niang qui a connu un scandale financièr après sa tournée narionale, Pape Gorgui Ndong, aucun d’eux n’a pu assurer la relève.

A Mbacké par contre, on a assisté à une nouvelle gué guère entre jeunes de la Cojer où une frange de jeunes dirigée par Moussa Sarr qui réclame le départ du coordonateur Serigne Mbacké Faye.

Abdou Marie Dia pour xibaaru. sn