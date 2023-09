Magal 2023…La Police nationale renforce ses moyens

La police nationale a renforcé son dispositif et une montée en puissance avec un renforcement de son personnel au nombre de 4160 fonctionnaires de police et des moyens logistiques conséquents sont engagés pour couvrir les communes de Touba, de Mbacké, de Diourbel et de Bambey comparé à l’année dernière où 3754 éléments étaient mobilisés pour justifier la hausse de l’effectif de la police nationale.

Composé des personnels de la sécurité publique (commissariat spécial de Touba et secondaires, le commissariat urbain de Mbacké et Bambey, du commissariat central de Diourbel, les renforts du GMI (Groupement Mobile d’Intervention), de la direction de l’office Centrale de Répression du trafic illicite des stupéfiants, de la direction de la surveillance du territoire, des unités spéciales et de la brigade prévôtale, la police nationale a déployé tous les moyens à sa disposition pour jouer sa partition dans la sécurisation des personnes et des biens à l’occasion du Grand Magal de Touba.

Selon le commissaire divisionnaire Ibrahima Diop Directeur de la Sécurité publique, un dispositif physique s’ajoute à ce dispositif technique avec des drones et des vidéos surveillance à Touba et à Mbacké.

Afin de faite un bon maillage sécuritaire, la police nationale a mis en place dans les villes de Touba et de Mbacké 13 secteurs et 9 postes de police avancés érigés avec un dispositif complet composé d’enquêteurs et de matériel de bureau (ordinateur, imprimante et registres) implantés dans des endroits réputés criminogènes. A Touba ce sont les zones de Poste de contrôle, Mbar ya, station MKA Darou Khoudoss, route de Guédé, route de Darou mousty, grande mosquée, gare ba, keur Serigne Abdou Lahad et entrée Mbacké.

Du côté de Mbacké, ce sont les quartiers de santhies Darou Salam et Diamaguene où des postes de police avancés sont installés.

La police nationale, fidèle à ses missions de sécuriser les personnes et leurs biens de Touba et Mbacké mais aussi des pèlerins, de lutter contre la délinquance et la grande criminalité ( lutte contre les cambriolages et les vols avec violence).

A ceux-là s’ajoutent le fait que les limiers ont aussi la charge d’assurer la fluidité du trafic routier par une régulation de la circulation, la sécurisation des lieux de cultes ( mosquées, mausolée) les domiciles des dignitaires religieux, des points d’affluence comme les marchés, les grandes surfaces et les gares ferroviaires, de rechercher et d’interpeller les malfaiteurs et délinquants auteurs d’infraction, de maintenir l’ordre public mais aussi de prévenir toutes menaces asymétriques.

Toutefois, le commissaire Ibrahima Diop d’appeler les populations à une collaboration en dénonçant par le signalement de tous faits répréhensibles aux services de police les plus proches ou en appelant le numéro 17.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn