Magal 2023 : trois (3) morts et plusieurs arrestations

Magal 2023, voici le bilan de la police nationale, 03 morts et plusieurs personnes interpellées pour divers délits

Dans le cadre de la sécurisation du grand Magal de Touba, la police nationale a mis en place un dispositif pour une prise en charge optimale de l’événement religieux.

A cet effet, des opérations pré Magal ont été déroulé et un plan de sécurisation pour le grand Magal a été mis en place et dont l’objectif est de prévenir les velléités de commission de faits infractionnels, et qui ont débuté depuis le mois d’août et plus précisément le 04 août. Il s’est agi d’opérations sectorielles (commissariat spécial et secondaires de Touba, du commissariat urbain de Mbacké, du renfort du GMI, de l’OCRTIS) mais aussi d’opération mixte composée d’éléments de la police et de la gendarmerie.

Ces opérations ont permis d’interpeller 797 individus pour divers délits ou infractions.

381 personnes ont été déférées dans les parquets compétents, 299 pour vol simple, vols aggravés de bétail commis en réunion, 69 pour des infractions liées aux stupéfiants et 416 personnes pour une vérification d’identité.

A noter que les limiers ont réussi à démanteler 13 bandes.

Une quantité de drogue composée de 13 kilogrammes de chanvre indien et 20 pilules d’ecstasy.

Sur la route, les policiers ont aussi effectué des opérations dans le cadre de la sécurité routière. Ainsi, 3880 pièces de véhicules ont été saisies, 364 autres véhicules mis en fourrière et 71 véhicules hippomobiles immobilisés.

Pour ce qui est des accidents de la route, le commissaire Ibrahima Diop d’annoncer que 134 accidents ont été dénombrés composés de 89 accidents matériels, 42 corporels et 03 accidents mortels signalés.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn