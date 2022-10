Mahmoud Saleh devient un problème au Palais…Macky embarrassé

Le faucon en chef du Palais, celui qui décidait de l’avenir des ministres et proches politiciens de Macky est devenu un véritable hic dans le dispositif du Président de la République. Défenestré de son piédestal, Mahmoud Saleh n’est plus le bienvenu dans le cercle restreint de Macky. Mais ce dernier hésite à l’éloigner du Palais pour une seule raison. Cet homme en sait trop ! L’éloigner du Palais serait un gros risque. Ce « Jean Collin » de l’ère moderne, embarrasse Macky Sall. L’homme est trop puissant pour être viré et sa collection de secrets, si elle est exposée, peut précipiter la chute de Macky avant 2024…

Mahmoud Saleh en sait trop. Grand manipulateur, il sait comment utiliser certains secrets qu’il détient contre tous ceux qui ne font pas ce qu’il veut. Pour cela, il a été formé à la bonne école. Mahmoud Saleh est un ancien militant trotskyste. Il a été à bonne enseigne, et a appris toutes les ficelles pour manipuler des membres de son entourage, parfois même l’opinion, et sait comment s’y mettre pour déstabiliser un régime, s’il le connait si bien. Or, Mahmoud Saleh, sous le Président de la République fut pendant si longtemps, son ministre d’Etat, Directeur de cabinet…

Un poste stratégique qui fait qu’il connait beaucoup de dossiers sensibles de l’Etat. Mahmoud Saleh détient de nombreux secrets de l’Etat. Et, dos au mur, il est capable de les utiliser, rien que pour nuire. Dans le passé, sous Me Abdoulaye Wade dont il a été ministre conseiller, Mahmoud Saleh fut le théoricien qui a dénoncé le « coup d’Etat rampant », ensuite le « coup d’Etat debout », rien que pour combattre Idrissa Seck à l’époque Premier ministre, dont le Palais voulait se débarrasser. Il a été l’élément catalyseur qui avait permis à Me Abdoulaye Wade et son fils Karim, de se débarrasser de Idrissa Seck.

Mahmoud Saleh peut se montrer très dangereux. Le Président de la République Macky Sall le sait très bien. Il est face à un dilemme. Que faire pour se débarrasser définitivement de Mahmoud Saleh ? Une véritable équation auquel est confronté le Chef de l’Etat. Mahmoud Saleh, à l’époque, avait été viré comme un malpropre de son poste de ministre conseiller par l’ancien Chef de l’Etat Me Abdoulaye Wade. Il n’avait pas hésité avec armes et bagages à rejoindre le camp du Président Macky Sall, alors rentré dans les rangs de l’opposition.

Installé dans le camp de l’opposition, Mahmoud Saleh dans l’ombre, a été celui qui a convaincu toute l’opposition que Me Abdoulaye Wade se préparait à une dévolution monarchique du pouvoir. Il avait attiré l’attention de toute l’opposition, de la société civile sur les véritables desseins de Me Abdoulaye Wade. Macky Sall sait donc mieux que quiconque les capacités de nuisance de Mahmoud Saleh. Il veut s’en débarrasser définitivement, mais ne sait comment s’y prendre.

Il avait placé Mahmoud Saleh au cœur du dispositif de l’Etat. Et aujourd’hui l’homme sait trop de choses. Il détient des secrets, et n’aura aucun scrupule à les utiliser contre le pouvoir, s’il perd certains de ses privilèges. Mahmoud Saleh fait peur. Le Président de la République Macky Sall avait à un certain moment négligé toute sa capacité de nuisance, qu’il pouvait être une menace contre lui un jour, et avait fait de lui son Directeur de cabinet.

Au moment où Macky Sall se prépare à présenter sa candidature à un troisième mandat, ce qui est anti constitutionnel, il sait que ce sera risqué pour lui en se débarrassant définitivement de Mahmoud Saleh. Il constitue un véritable nœud gordien pour Macky Sall en ce moment. Mahmoud Saleh n’hésitera jamais à exposer sur la place publique certains dossiers sensibles de l’Etat, si jamais il est définitivement exclu des affaires. A ce stade Macky est obligé de le garder auprès de lui pour éviter de l’avoir contre lui…

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn