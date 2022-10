Triangle des Bermudes : des scientifiques auraient découvert pourquoi il y a tant de disparitions

Quel mystère abrite le triangle des Bermudes ? Pourquoi, depuis tant d’années, plusieurs avions et bateaux y ont disparu sans aucune explication ? Des scientifiques pensent avoir trouvé un début de réponse.

Mystérieux et fascinant, le triangle des Bermudes est un endroit qui donne la chair de poule rien qu’à son évocation. Et il y a de quoi trembler lorsque l’on sait que depuis des années, plusieurs bateaux et avions ne sont jamais revenus après y être passés.

Une zone remplie de légendes

Située entre la Floride, les Bermudes et Porto Rico, cette zone a donné lieu à toutes les légendes et tous les fantasmes possibles et imaginables. Au point que certains, pour expliquer les disparitions, ont évoqué pêle-mêle des enlèvements extraterrestres, des monstres marins ou encore un passage vers un univers parallèle…

Mais des scientifiques qui se sont récemment penchés sur la question ont peut-être trouvé une explication plus rationnelle. Ces derniers ont en effet découvert que le triangle des Bermudes se situait en réalité au sommet d’une immense montagne sous-marine de 4 000 mètres de haut. Cette montagne, qui se serait formée après une éruption volcanique, possèderait des récifs acérés pouvant atteindre pour certains les 12 mètres de haut, ainsi que des abysses tourbillonnants d’environ 8 000 mètres.

« Les tourbillons sont évidents »…

Cette configuration pourrait être responsable de l’aspiration d’énormes objets sous la surface de l’eau, comme le relate Tom Iliffe, professeur de biologie marine. « Les tourbillons sont évidents, il y a d’immenses tunnels avec une très forte puissance d’aspiration », explique ce dernier dans un reportage diffusé par Channel Five.

De plus, cette zone fait régulièrement office de lieu de rencontre pour les ouragans, les tempêtes équatoriales et les orages de la côte du Mexique, qui provoquent une mer déchainée capable de causer la perte de ceux qui se rendent dans cet endroit infernal. Voilà ce…lire la suite ici