Macky est foutu ! Un leader de Benno appelle à le dégager…par force

Macky Sall ne va pas échapper au glaive des mécontents de son parti et des fervent partisans du respect de la constitution. C’est un appel sans précédent qui vient d’inonder les plateformes des responsables de Benno Bokk Yaakaar, la formation politique gérée de mains de maitre par Macky Sall. Un des leaders de cette coalition vient de convier ses camarades de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) à imposer un dialogue au président car selon lui « un problème de confiance se pose désormais entre « eux » et Macky SALL…

C’est à travers un appel musclé adressé à la coalition BBY que le Président de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/ Joowléene (ADAE/J), Me Diaraf Sow, a interpelé ses camarades sur l’imminence d’imposer un dialogue à Macky Sall contre son gré. Et si le président Macky Sall refuse, il demande aux responsables de Benno d’être ferme : « Si à l’issue de ce dialogue, le Président Macky SALL ne veut pas entendre raison, prenons le pouvoir ! Il est entre les seules mains du peuple souverain.

Macky Sall combattu dans son propre camp par des responsables qui, autrefois, l’adulaient. Est-ce la fin de l’ère Macky Sall ? Ce vent de révolte n’est-il pas un remake de la fin de Me Abdoulaye Wade en 2012 ? le président Macky Sall reste sourd aux appels des religieux, de la société civile mais aussi des membres de son propres camp. Mais cette fois, les rebelles de son camp avancent à visage découvert et lui demandent de dialoguer pour trouver des solutions pour l’avenir de leur coalition…Et si Macky refuse, Diaraf Sow demande à ses camarades d’employer la manière forte…

Voici l’intégralité de l’appel de Diaraf Sow aux leaders de Benno Bokk Yaakkaar

ME DIARAF SOW : « CHERS CAMARADES DE BENNO, L’HEURE DE DIRE LA VÉRITÉ À MACKY SALL A SONNÉ »

Après avoir élu et soutenu Macky SALL depuis 2012, nous avons été complètement laissés en rade au profit d’arrivistes, d’opportunistes, d’insulteurs publics et de maîtres chanteurs venus à la dernière minute pour occuper de hauts postes de responsabilité au détriment de nos partis politiques alliés de l’APR honnêtes, engagés, sincères et loyaux et toujours au front pour la défense de la République mais jamais récompensés.

Chers camarades de Benno Bokk Yaakaar, nous avons toujours gobé la boulimie de l’APR au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar, parti politique vorace et égoïste qui depuis 2012 s’accapare de tout, sans partage acceptable, vis à vis de ses alliés, considérés comme des moutons de panurge.

D’ailleurs, chers camarades, le dernier opposant qui vient à la dernière minute est toujours plus important aux yeux du Président de Benno Bokk Yaakaar Monsieur Macky SALL qui n’hésite pas à le nommer à un poste stratégique laissant en rade ses alliés traditionnels délaissés dans les poubelles de l’oubli.

Cher camarade de Benno Bokk Yaakaar, le dernier mot est-il dit ? L’espoir a-t-il disparu ? Non !

Le dernier mot nous revient. Nous sommes les plus forts et nous sommes la force de la mouvance présidentielle.

Chers camarades de Benno Bokk Yaakaar, on ne va pas démissionner de la coalition pour qui nous avons donné notre temps, nos moyens financiers, humains et matériels ainsi que nos capacités intellectuelles autant que le Président Macky SALL, Président de la coalition.

Donc, chers camarades de Benno Bokk Yaakaar,

Si à l’issue de ce dialogue, le Président Macky SALL ne veut pas entendre raison, prenons le pouvoir ! Il est entre les seules mains du peuple souverain.

Nous sommes forts et nous sommes crédibles aux yeux du peuple.

Joignez vous à nous pour le respect et la dignité de nos formations politiques par le Président de Benno Bokk Yaakaar.

Le combat ne fait que commencer.

Me Diaraf SOW Président de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/ Joowléene (ADAE/J)