Maïmouna Bousso : « Je n’ai jamais été militante de Karim Wade »

Maïmouna Bousso était l’invitée du Jury du dimanche. Le leader du mouvement « Forces Citoyennes » est revenue sur le sens de son engagement, politique. Elle a défendu sa position de militante contre l’injustice. Avant de préciser qu’elle n’a jamais été militante de Karim Wade.

« Je n’ai jamais été militante de Karim Wade, a-t-elle corrigé. Ceux qui me suivent savent que je suis assez constante dans mon engagement citoyen qui est un engagement sincère, patriotique. Depuis 2011 jusqu’à maintenant, nous luttons contre les injustices, pour plus démocratie, pour un État de droit. Cela nous a amenés par moment à soutenir untel ou un autre parce qu’il est dans une situation d’injustice et de traque due à sa position politique. Pour cela, nous n’allons pas changer que ce soit pour un nommé Karim Wade, Khalifa Ababacar Sall, ou aujourd’hui Ousmane Sonko. Nous sommes toujours sur cette même lancée. Nous ne sommes pas dans l’opposition parce que c’est un choix délibéré (mais) nous pensons que c’est là où les populations ont plus besoin de nous pour porter leurs doléances », a-t-elle déclaré.