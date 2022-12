Maïmouna Bousso ne sera pas candidate à la présidentielle

Khalifa Ababacar Sall, Ousmane Sonko, Malick Gakou,… Plusieurs leaders ont déjà déclaré leur candidature à la présidentielle 2024, au sein de Yewwi Askan Wi (Yaw, opposition). Invitée du Jury du dimanche, Maïmouna Bousso ne songe pas encore à être candidate. Le leader du mouvement « Forces citoyennes » donne ses raisons

« Ce n’est pas parce que je pense que je n’ai pas l’étoffe ni la carrure, mais c’est juste que nous pensons qu’une élection présidentielle, c’est quand même sérieux. Et, c’est pour cela que nous invitons les uns et les autres à plus de sérieux. Pour être candidat, il faut avoir un minimum de représentativité sur le plan national. Il faut une expérience politique, beaucoup de moyens financiers, logistiques, que nous n’avons pas.

Nous sommes assez modestes pour savoir quelles sont nos aptitudes ou pas. Nous n’allons pas le faire juste pour amuser la galerie. ‘’Il faut une femme et lever la main’’. Nous ne pensons pas que ce soit le vrai débat et le vrai combat. Dans le passé, on a eu des candidates qui n’ont même pas eu 1%. L’objectif, c’est de pouvoir apporter une vraie alternative. Si pour cela, il faudra renoncer à nos ambitions, nous n’hésiterons pas à le faire », a-t-elle déclaré.