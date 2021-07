Maïssa Mahecor Diouf : « Sonko…rien de ce qu’il a dit ne relève de la vérité »

Ousmane Sonko : Rien de ce qu’il a dit ne relève de la vérité ! (Par Maïssa Mahecor Diouf)

Une pure agitation médiatique pour diluer la ferveur autour du Président Macky Sall suite aux tournées économiques et étouffer ainsi la validation des politiques publiques par les populations et particulièrement la jeunesse. Lui et son groupe de manipulateurs vont devoir souffrir encore de leur impopularité et des multiples conférences de presses qui ne captent personne et finissent par nous diviser dans notre diversité culturelle et laïcité.

Obnubile et obsédé par les prévisions financières issues de l’exploitation du gaz et du pétrole ,le mec perd le nord et montre sa fascination à la recherche de gain. Un pays émergent et attractif comme le nôtre ,qui a réussi d’améliorer l’environnement des affaires continuera de recevoir des hommes d’affaires ou multinationales afin booster son économie et assurer sa relance économique post Covid .

D’ailleurs je profite de l’occasion pour féliciter l’Etat pour la loi sur le contenu local et la part des ressources réservées aux générations futures : gages de responsabilité dans la gestion de ces dernières.

En préméditant des actes de terrorisme ,accusant ainsi l’état de terroriste ,Ousmane Sonko veut installer la peur et favoriser les conditions d’un désordre institutionnel à l’image des saccages et pillages du mois de mars. Peine perdue ,les sénégalais sont matures, conscients des enjeux et sont en avance sur lui et ses idées rétrécies. D’ailleurs ses propos ou ignominies nous réconfortent dans l’option de procéder à la modification du code pénal et du code de procédure pénale

En effet l’ordre constitutionnel et l’intégrité territoriale ne se négocient pas .

Maïssa Mahecor Diouf

Responsable politique à Fatick