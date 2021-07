3e mandat : Malick Gackou renvoie Macky à la Constitution

Alors qu’il se positionne déjà pour la présidentielle de 2024, le leader du Grand parti (GP), El Hadji Malick Gackou a été interpellé sur la question du troisième mandat du président Macky Sall, à l’issue de sa tournée pré-hivernale hier, vendredi, dans des zones d’inondations en banlieue.

En réponse, il a soutenu que cette question est déjà réglée par la Constitution et espère que les juges constitutionnels feront leur travail. « Ma position par rapport à la candidature pour un troisième mandat du président Macky Sall est celle du peuple sénégalais : »Personne ne peut faire plus de deux mandats consécutifs au Sénégal ». Je crois que c’est clair ; cette question a été réglée par la Constitution. Et, je crois que, le moment venu, le Conseil constitutionnel fera son travail. Mais, pour moi, c’est une question qui est déjà dépassée. Aujourd’hui, la question qu’il faut se poser, c’est de savoir quelle alternative trouver par rapport à l’actuelle politique du président Macky Sall ; cette politique-là, elle est néfaste, destructrice, elle ne répond pas à la volonté populaire. Et la volonté populaire aujourd’hui qui est manifeste, c’est la volonté du changement, la volonté du progrès et du développement. Et cette volonté-là, elle est fortement incarnée par le Grand parti (GP) et son système de valeur qui est un système de valeur de solidarité, de cohésion nationale, d’entraide et de croissance inclusive », a déclaré Malick Gackou dont les propos sont rapportés par Sud Quotidien.