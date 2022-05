Majid Michel : « Je n’ai jamais trompé ma femme, je n’aime … »

Ces dernières années, l’infidélité dans le mariage est devenue assez fréquente et à la mode, surtout chez les hommes. Le jeu est devenu de plus en plus courant et, dans une certaine mesure, une norme depuis l’émergence des médias sociaux.

Les femmes qui ont des relations avec des hommes mariés sont de plus en plus qualifiées de copines, normalisant ainsi la pratique, pourtant considérée comme contraire à l’éthique religieuse. C’est un comportement typique chez les célébrités et les personnes influentes dans la société.

Majid Michel, un acteur ghanéen « bad boy » devenu évangéliste semble détester cette pratique. Selon Majid, il ne pratiquera jamais l’adultère ni n’aura de copine car il a un amour indéfectible pour sa femme. Il s’est ouvert sur la question lors d’une interview sur la chaîne de télévision ghanéenne, Kanatanka TV , après avoir été interrogé s’il avait déjà trompé sa femme.

Il a répondu : « Je n’ai jamais trompé ma femme. Même si nous étions dix dans la famille, je ne veux pas de mères différentes. Je n’en aime qu’une seule », a-t-il déclaré.

Rappelons que l’actrice et productrice de cinéma ghanéenne, Yvonne Nelson a souligné plusieurs choses qu’elle a apprises et remarquées sur son collègue, Majid Michel.

Selon elle, Majid Michel refuse de travailler avec tout producteur qui a un mauvais scénario sur le plateau. Elle a mentionné que l’acteur avait snobé beaucoup de rôles simplement parce que les scripts ne répondaient pas à ses attentes. Elle a déclaré qu’elle avait réussi à gagner la confiance de Majid Michel avec sa production authentique, c’est pourquoi il fait confiance à ses compétences et la soutient chaque fois qu’elle…Lire la suite ici