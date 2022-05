Sonko va tuer ses alliés…il les met en danger

Ousmane Sonko embarque les leaders de Yewwi dans un jeu dangereux

Les élections législatives hantent le sommeil des sénégalais. A deux mois de ces joutes électorales, partis politiques et coalitions se livrent à de farouches combats avant l’heure. Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi sont au cœur de cette guerre. Chacune de ces deux coalitions veut éjecter l’autre avant le scrutin. Ousmane Sonko qui a pris part à la bataille, menace de reprendre certaines de ses vieilles habitudes. Mais cette fois-ci, le patriote en chef se livre à un jeu dangereux qui risque de lui coûter très cher.

Décidément le leader du parti des patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) ne changera jamais. Au moment où les sénégalais se concentrent sur les législatives, Ousmane Sonko renoue avec son jeu favoris…l’insurrection et la rébellion. Dans un bref live fait sur Facebook en début de semaine, il appelle les sénégalais à déloger le président démocratiquement élu, Macky Sall. Et pour arriver à réaliser cette folie, il compte encore sur les jeunes.

Mais cette fois-ci, le maire de Ziguinchor a mal choisi son heure. Son appel est venu au moment où les sénégalais sont traumatisés par l’insécurité galopante. En effet, il ne se passe plus un seul jour sans que les armes blanches ne dictent leur loi. Une situation que les autorités tentent de contenir. Au lieu de trouver une piste de solution, Ousmane Sonko compte en rajouter une couche. « S’il faut déloger Macky Sall du Palais, on le fera, quel qu’en soit le prix », tel est le message de l’homme qui ambitionne d’être le prochain président de ce pays.

Qu’Ousmane Sonko tiennent ce discours ne surprend guère les sénégalais. Mais ce qui est incompréhensible c’est que le patriote en chef ait réussi à entraîner certains leaders de Yewwi Askan Wi dans ses folies meurtrières. Khalifa Sall, un grand socialiste, et un homme d’Etat comme Habib Sy semblent abonder dans le même sens que le patron de Pastef, Ousmane Sonko. Ils sont prêts à en découdre avec le pouvoir pour faire éjecter Benno Bokk Yakaar de la course aux législatives, mais aussi de son fauteuil présidentiel. Malheureusement, il risque de se heurter à plus fort qu’eux.

Après les événements du mois de mars, le président Macky Sall avait promis que ce qui s’est passé en mars 2021 n’allait plus se reproduire. Par conséquent, les leaders de Yewwi auront du mal à dérouler leur plan si le pouvoir leur fait barrage pour respecter l’ordre. Et même si le chef de l’Etat les laisse faire, les jeunes risquent de ne pas suivre. Depuis les événements sanglants de l’année dernière, cette couche de la population a mûri. Les jeunes refusent de servir de boucliers à des hommes politiques qui ne veulent que le pouvoir. Et les dernières manifestations le prouvent à suffisance. Elles peinent à regrouper un monde fou.

Des poursuites judiciaires planent sur la tête du Patriote en chef…et ses acolytes

En demandant de déloger un président élu, Ousmane Sonko s’expose à des poursuites judiciaires. En effet, selon certains juristes, si le Procureur est saisi pour insurrection, il pourrait placer le leader de Pastef sous mandat de dépôt. Même une partie de la presse qui a relayé cette information n’est pas à l’abri. Et la loi sur le terrorisme, voté récemment à l’Assemblée nationale, risque de compromettre davantage la « seconde vague » que Sonko tente de lancer depuis fort longtemps.

Modifié en 2016, l’article 279 du code pénal stipule que « toute personne qui recrute une autre personne pour faire partie d’un groupe ou pour participer à la commission d’un acte terroriste, est punie de la peine des travaux forcés à perpétuité ». Alors les personnes qui tenteront de déloger le locataire du Palais risque de trouver sur leur chemin des personnes prêtes à tout pour faire respecter l’ordre.

Tout n’est pas reluisant dans la gouvernance de Macky Sall. Mais c’est un président démocratiquement élu qui ne quittera son poste que par la force des cartes d’électeurs…en 2024. Alors les apprentis de Machiavel qui tentent de faire du Sénégal un Mali ou une Guinée bis, doivent savoir raison gardée. Les sénégalais sont maîtres de leur destin et ils savent comment gérer leur avenir. Le 23 juin doit servir de leçon à nos hommes politiques.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru