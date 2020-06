Affaire SENELEC – AKILEE : Quand une certaine presse « engraissée » veut déstabiliser Mouhamadou Makhtar Cissé

Une certaine presse grassement entretenue, s’est emparée de l’affaire SENELEC-AKILEE pour faire le travail pour lequel elle est aux ordres, essayer vaille que vaille d’éliminer un fidèle et loyal serviteur du Chef de l’Etat qui se trouve être Mouhamadou Makhtar Cissé. Bon Dieu, quelle faute si grave a commis Mouhamadou Makhtar Cissé pour qu’un tel acharnement s’abat sur lui ? Une presse, en particulier les quotidiens « Le Quotidien » et « Les Echos », qui ne rate guère l’occasion depuis plusieurs semaines pour tenter de descendre en flammes le ministre du Pétrole et des Energies. Sans doute que Mouhamadou Makhtar Cissé paye sa loyauté ainsi que sa fidélité au Chef de l’Etat Macky Sall.

Un homme qui dans son parcours, l’on retiendra sans doute qu’il a accepté de quitter son poste moelleux de directeur de cabinet du Chef de l’Etat pour aller se mettre au chevet de la SENELEC à l’époque agonisante. Mouhamadou Makhtar Cissé a accepté de devenir directeur général de la SENELEC à un moment où rares avaient été ces hauts fonctionnaires à souhaiter ce poste. Seulement, il avait cru et compris la vision du Chef de l’Etat dans le secteur de l’énergie. Contre toute attente, il a remarquablement su redresser la situation à la SENELEC et permis aux Sénégalais de ne plus connaître les souffrances et affres des longs délestages.

A la SENELEC où le pessimisme s’était installé, on a commencé à y croire avec toutes les opérations entreprises dans la modernisation du réseau.

Son travail réussi avec brio à la tête de la SENELEC, Mouhamadou Makhtar Cissé se lance dans une autre mission qu’a bien voulu lui confier le Chef de l’Etat en le nommant ministre du Pétrole et des Energies. Moment choisi par tous ses détracteurs qui se sont donnés l’horrible tâche de mener une opération systématique de dénigrement contre sa personne, avec la complicité de journalistes très bien « engraissés ».

La rédaction de Xibaaru