Malick Gakou prépare la grande offensive politique

Avec la première et la deuxième vague de la pandémie à Coronavirus, la majorité des activités politiques sont au ralenti pour ne dire rangées dans les tiroirs. Ceci, en attendant que le Sénégal puisse arriver à des niveaux de contamination acceptables pour ne pas dire vaincre totalement ce virus malicieux.

Seulement, il faut dire qu’ils sont nombreux dans le landerneau politique à souhaiter que cela arrive très vite. Parmi eux, Malick Gakou, président du Grand parti qui prépare depuis plusieurs mois une grande razzia. Autrement dit, aller vers une massification plus dense de sa formation politique. Et pour cause, nous avons appris de bonnes sources que le patron du Grand parti a déjà pris langue avec un nombre important de jeunes leaders et mouvements localisés entre Dakar et plusieurs départements du Sénégal.

Ce qui veut dire que l’ensemble de ces hommes, femmes et jeunes sont prêts à rejoindre le Grand parti. Il faut dire que M. Gakou n’avait cessé de multiplier les actions en termes de recrutement de militants et de sympathisants pour faire grossir ses rangs. Au bénéfice de qui ? Répondre à cette interrogation se veut simple, puisqu’il continue de mener ses actions politiques après avoir bénéficié du soutien de toutes les structures de sa formation politique.

Dans tous les cas, si l’opération se concrétise, le Grand parti va mieux compter, car l’objectif ultime de toute formation politique n’est autre que de travailler à sa massification : avoir des militants responsables et des sympathisants partout à travers le pays.

Ce n’est pas tout, au niveau de la diaspora également, des Sénégalais résidant dans quelques pays de l’Afrique de l’ouest ainsi qu’en Europe et aux États-Unis se voient bien dans le Grand parti par rapport à la jeunesse de son leader et les différents axes programmatiques qu’il a posés. Non sans insister sur le politiquement correct du président du Grand parti, qui tient le discours de la construction autour des questions économiques, sociales, infrastructurelles, entre autres, tel que c’est le cas avec son Programme alternatif suxxali Senegaal (Pass).

Source Tribune