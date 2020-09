Malick Wade Gueye dénonce la photo de la manipulation de BARTHÉLÉMY DIAS

la photo de la manipulation.

Quand ceux qui aspirent diriger les sénégalais mentent dangereusement sans vergogne, il y’a de quoi s’inquiéter. Ce samedi, tard dans la nuit, j’ai vu une image circuler dans les réseaux sociaux : la page Facebook d’un maire, responsable politique en l’occurrence Barthélémy DIAS, qui extirpe sans vergogne ni gêne une photo d’une famille congolaise qui sont sous les eaux de pluie pour l’attribuer à une autre famille du Sénégal. Quelle ignominie ! Quel manque d’élégance républicaine ! J’invite les sénégalais à couper la photo et la copier sur Google, ils verront la réalité.

Comme pour dire, tout contexte est bon pour manipuler les sénégalais et discréditer notre président. Après la corniche, maintenant ce sont les inondations qui serviront de prétexte pour discréditer le président Macky SALL. Mais dans tout cela, ils oublient Dieu, l’omniprésent, l’omnipotent, le juge infaillible, le juste et le réaliste. A beau manipuler, beau mentir, la vérité sera toujours au rendez-vous pour éclairer les lanternes.

Ce qui me fait mal dans tout cela, ce sont des administrateurs (maires) qui dirigent ces mensonges. Dans les plus grands pays du monde, les catastrophes naturelles font des dégâts mais les gens n’en profitent pas pour manipuler les populations. Les inondations représentent plus d’un quart des grandes catastrophes naturelles de par le monde. La tempête Harvey et les pluies torrentielles de la mousson ont provoqué des inondations catastrophiques aux États-Unis et en Asie du Sud-Est. Est-ce une fatalité ? Pourquoi pas au Sénégal. Tant que vous agissez de la sorte, c’est à dire sans bonne foi, il en restera ainsi. Être véridique et sincère est plus aisé qu’être menteur et de mauvaise foi. Pensez à cela pendant qu’il est temps.

Malick Wade Gueye