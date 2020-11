Malick Wade Guèye sur les politiciens…« Nguur Rek Moleen Ñior »

L’IMAGE PARLE D’ELLE-MÊME SUR LES ACTES DES POLITICIENS SÉNÉGALAIS : « NGUUR REK MOLEEN ÑIOR »

Nous connaissons petit à petit notre sort, nous peuple qui votons à chaque fois. Plus de 250 partis politiques, plus de 100 syndicats, 20 coalitions de partis, 300 hommes et femmes de la société civile, 5000 associations et ONG et rien ne va jusqu’à présent. Demandons à chaque entité son bilan d’activités et financier ; on aura honte.

En voyant cette image, nous avons tous compris et nous avons tous senti l’horreur qui traverse notre espoir de voir notre pays émerger. Des hommes politiques corrompus, manipulateurs, menteurs, délateurs et comploteurs qui, à chaque fois qu’ils sont démis ou radiés de leurs fonctions, prennent les armes pour combattre le pouvoir. Quel désespoir face à cet égoïsme !

Cependant, il nous reste une consolation dans ce désespoir; bien réfléchir avant de tomber dans l’erreur. Leurs discours, comportement et attitude quand ils étaient aux affaires et ceux d’aujourd’hui. Ils géraient bien et sollicitaient même des audiences auprès du chef.

Nous n’osons plus porter nos regards sur ces gens ou nous les porterons avec plus de dédain sur eux. Nous croyions qu’ils étaient des « IDOLES », à l’image de ce téléfilm sénégalais qui nous a montré presque toutes les facettes de la déception sur une personne qui était autre que ce que l’on croyait qu’il était. Certains jeunes rendront tout ce qu’ils avaient pris de l’homme ANTISYSTÈME, de TAS, de BARTH, de GUY et aujourd’hui de DIAKHATE, de MIMI et de l’avocat DIOP et bien d’autres qui les rejoindront bientôt par colère vis à vis du régime. Ils ôteront l’estime envers le chef et le haïront à jamais.

La politique politicienne, cet acte fatal qui perd les sénégalais, doit nous donner un nouveau esprit de penser : quand ils se dégradent, éloignons nous; nos âmes ne doivent pas cautionner l’avilissement de leurs personnes. Tous ceux qui sont avec le pouvoir sont mauvais et dès qu’on en sort on est maintenant bon à tout. Voilà la nouvelle donne politicienne au Sénégal; ceux qui vont vers le MAQUIS sont les anti valeurs et ceux qui en sortent sont les patriotes. Quelle hypocrisie !

C’est à nous de justifier si vraiment cela est pertinent. Nous commettons beaucoup d’erreurs en couvrant d’honnêteté de justesse, de bonne foi et de sincérité de telles personnes; des gens qui ne pensent qu’à eux-mêmes : de vrais ÉGOÏSTES.

Faisons tout pour que le mérite efface notre honte. Soyons tout notre être, à présent que le ciel s’est dégagé, les masques tombés ; nous découvrons qu’ils ne sont rien de ce qu’ils veulent nous faire croire. Tant que nous serons dignes de respect, nous ne serons plus manipulables par ces canards boiteux. Le temps est le meilleur des guides, le meilleur des juges et le meilleur des conseillers : laissons du temps au temps pour qu’il nous éclaire sur tout. Longue vie à tout le monde. Amine.