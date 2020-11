Souleymane Jules Diop explique le trio Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko et Me Moussa Diop…

Vous savez que le leadership ne se donne pas. En politique, soit on te donne soit tu prends ce qui te revient de plein droit.

Le Président Me Moussa DIOP est farouchement combattu par ceux-là mêmes pour qui il a sacrifié beaucoup de choses. En démissionnant de Macky 2012 où il était combattu par des hommes du Président Macky SALL, il a montré que son avenir politique ne repose pas entre les mains de personne d’autre que les Sénégalais. Son destin ne dépend pas du bon vouloir du Président Macky SALL. En d’autres mots, il trace son propre sillon.

Néanmoins, le Président Me Moussa DIOP garde sa ligne politique, celle de l’Alternative Générationnelle. Il travaille désormais pour les Sénégalais sans passer par un filtre.

Ces images avec Ousmane SONKO et Barthélemy DIAS sont interprétées par chacun en fonction de sa vision des choses et de sa position sur l’échiquier politique nationale.

Le Président Me Moussa DIOP a pardonné à Barthélemy DIAS ses errements. Beaucoup d’autorités administratives, politiques et religieuses ont travaillé pour ce pardon. Ousmane SONKO également. Cela ne veut pas dire que le Président Me Moussa DIOP partage les idées politiques de ces deux personnes. Il a pardonné à Barthélemy DIAS. Il est le seul maître de son pardon à qui il voudra bien l’accorder.

Dans les semaines à venir ceux qui ont du mal à comprendre y verront plus clair.