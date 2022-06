Mamadou Bamba Ndiaye : « Pour la paix, il faut écraser Yewwi dans les urnes ! »

Porte-parole du PLD/And Suqqali, parti membre de la mouvance présidentielle. Mamadou Bamba Ndiaye se livre sans detours sur l’actualité politique nationale. C’est par mail qu’il a accepté de répondre à nos questions.

– Le climat politique demeure très tendu à l’approche des élections législatives. On redoute le pire pour le Sénégal, que faut-il faire selon vous ?

Vous savez qu’à la veille de chaque élection on assiste à des bravades et des menaces. C’est une sorte de guerre psychologique de précampagne électorale que les acteurs politiques sénégalais maîtrisent parfaitement. Le jour venu, nous entrerons dans la campagne proprement dite. C’est une sorte de lewtoo, comme dans les combats de lutte sénégalaise. Bref, rien de bien nouveau sous le soleil à mon avis.

– L’opposition comme une bonne partie de la société civile accuse le pouvoir de créer toute cette tension afin de confisquer les résultats des élections législatives et de se créer une majorité confortable. Tout ceci pour ouvrir les voies à un troisième mandat au Président de la République Macky Sall, qu’en pensez-vous ?

C’est toujours la même rengaine. Le lewtoo va toujours avec ce genre d’accusations gratuites et de menaces apocalyptiques. Il est fait pour tenter de perturber l’adversaire. Qu’est-ce que le pouvoir a fait contre l’opposition ? C’est plutôt Yewwi qui a comploté contre lui-même en sabotant ses propres listes. J’ai des difficultés à croire à la thèse de la fatigue des mandataires après 24 heures sans sommeil à la Dge. Des gens ont fait plus de temps là-bas sans commettre aucune erreur. En fait, ils ne veulent pas dire la vérité sur leurs petites querelles de préséance qui ont conduit à l’invalidité de leur liste proportionnelle titulaire.

Alors, ils doivent s’en prendre à leurs mandataires. Si ces gens de Yewwi veulent brûler des maisons pour ça, ils connaissent les adresses de leurs mandataires.

Pour le reste, ils nous ont habitués à toujours faire hors-sujet. Ils veulent déjà faire une campagne présidentielle alors que c’est prévu pour 2024. Pour l’instant, on parle d’élections législatives.

– Avec la tension qui règne en ce moment, ne doit-on pas craindre de vivre des moments pires que ceux qu’on avait connus en mars 2021 ?

C’est bien de cela que Sonko et Yewwi menacent le Sénégal. S’ils en ont les moyens, ils le feront à coup sûr. Sinon, ils en seront pour leurs frais. En tout état de cause, le chantage à la violence me semble incompatible avec la démocratie. Imaginez un pays où on s’assoit sur les lois et les décisions de justice, où on reporte les élections, chaque fois que des menaces de violence sont brandies. Ce serait un pays de lâches, n’est-ce pas ?

– Existe-t-il des possibilités pour rétablir le dialogue entre le pouvoir et l’opposition pour qu’on puisse aller à des élections apaisées ?

En realite, les gens de Yewwi se cherchent encore. Ils ne savent pas sur quel pied danser. Participer avec leur liste mutilée par leur propre faute ? Boycotter les élections ? Tous ces appels à la violence ne servent qu’à différer l’heure des choix stratégiques. Mais elle viendra.

Concernant le dialogue, franchement, il semble très difficilement envisageable aujourd’hui. Un dialogue exige un minimum de respect et de réalisme dont les gens de Yewwi paraissent absolument incapables. D’ailleurs, ils n’en veulent pas. Ils disent qu’ils vont imposer leur volonté « par force ». Voilà des gens qui veulent jouer aux dictateurs avant même de conquérir le pouvoir. C’est pourquoi les Sénégalais, qui sont plus intelligents qu’on ne croit, les sanctionneront une fois encore.

– Que pensez-vous des accointances dont certains parlent avec des rebelles du Mfdc, après la dernière conférence de presse du Procureur ?

Les déclarations de Sonko en mars 2021 avaient déjà mis la puce à l’oreille des Sénégalais quant à l’implication de ces soi-disant rebelles dans les violences survenus à Dakar notamment. Ce qui se passe aujourd’hui n’est qu’une confirmation. Faisons confiance à la justice et à nos forces de défense et de sécurité pour protéger notre nation.

Mais ce n’est pas un problème de région ni d’ethnie. J’ai trouvé très belle une formule que j’ai lue quelque part : « Tous les rebelles ne sont pas des Camançais et tous les Casamançais ne sont pas des rebelles ». C’est cela la vérité. Au fil du temps, le maquis a connu un processus de dégénérescence. Beaucoup qui s’en réclament sont de simples criminels, des narcotrafiquants, des pilleurs de forêts. Il n’y a plus rien de politique dans leurs activités. Cette dégénérescence a été bien constatée dans certains latino-américains avec la criminalisation des guérillas politiques.

– Vous êtes membre de la coalition présidentielle. Quel rôle votre parti compte jouer pour assurer une victoire confortable à la mouvance présidentielle lors de ces législatives ?

Le Pld/Ànd Suqali demeure parfaitement cohérent et constant dans sa démarche. Toute l’actualité nationale et internationale prouve que nous avions eu raison, en son temps, de privilégier le dialogue national et de répondre positivement à l’appel du Président Macky Sall. C’est une actualité faite de menaces graves qui requièrent l’union sacrée des forces nationales.

S’agissant des élections législatives, nous mettons l’accent sur l’enjeu collectif qui doit prévaloir sur les considérations de personnes ou de groupes. Cet enjeu est simple : le destin du Sénégal va-t-il ou non être capturé par des aventuriers ? Nous disons que ce ne sera jamais le cas. Pour cela, il faut écraser Yewwi dans les urnes pour promouvoir la paix et ramener à la raison les maîtres-chanteurs et autres apôtres de la violence. Il faut donner une majorité écrasante à Benno Bokk Yaakaar. Il n’y a pas d’autre voie.

Propos recueillis par Thiémokho BORE