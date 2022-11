Mamadou Biguine Guèye : « Pape Ale Niang lui-même sait qu’il a fauté »

Depuis plusieurs années maintenant, le peuple sénégalais est témoin des agissements ciblés et inelegants du sieur Pape Ale Niang. Ci-devant journaliste d’investigation. Décidément l’homme fait preuve d’une cruauté impossible face au régime du président Macky Sall. Il n’a cessé de faire feu de tout bois et de tirer sur tout ce qui bouge autour de la gestion des affaires publiques sous le magistère de l’actuel locataire du palais de l’avenue Léopold Sedar Senghor.

Dans son entendement et en toute mauvaise foi, les seuls cafards de ce pays sont à chercher dans la gouvernance du Sénégal sous Macky Sall. Quand rien ne va, lorsque tout est lugubre, quand un serpent pique une tierce personne, devant n’importe quel malheur, le seul coupable doit être Macky Sall selon Pape Ale Niang. Oubliant ses frasques, enfantillages et autres infractions répétés sur la voie publique, ce disciple de Bacchus passe, aux yeux de catastrophiques personnalités politiques et membres de la société civile, comme l’un des meilleurs modèles de journalistes de notre époque.

Diantre, de qui on se moque dans ce pays?

Pape Ale Niang a offensé la République. À travers la gravissime divulgation de documents secrets qu’il prétend détenir de ses investigations depuis la gendarmerie nationale. Laisser agir encore cet individu sans le rappeler au moins à l’ordre serait la plus grave faiblesse de l’État. Il faut qu’il arrête. Non pas son travail de journaliste, mais ses mensonges qui risquent de pousser même nos hommes de tenue à la révolte.

Eh oui, si Papa Ale continue dans la confusion, tout peut arriver au Sénégal. Il est devenu urgent de mettre un tel type hors d’état de nuire. Déjà le seul article 363 du code pénal si appliqué, équivaudrait à l’emprisonnement de ce monsieur. Mais nous demandons la clémence du procureur de la République, maître des poursuites dans un Etat de droit. Nous le faisons par solidarité de corps puisqu’étant des journalistes formés à bonne école, certainement comme lui, mais soucieux de la tranquillité du confrère Niang.

Au demeurant, nous appelons en même temps à la raison le SYNPICS, la CAP, le CORED…ainsi que tous ces hommes politiques et personnalités de la société civile qui se sont lancés dans une campagne de communication pour exiger la libération immédiate selon leurs termes, de ce journaliste particulier.

Sinon Pape Ale Niang n’aurait jamais mis sur la place publique un procès verbal de gendarmerie nationale. ..

Enfin revenons aux fondamentaux de la République sinon tout risque de s’écrouler au grand dam de tout le peuple sénégalais épris de justice et fortement attaché à la préservation de la paix sociale dans une démocratie qui fait exception en Afrique. La démocratie sénégalaise ! C’est ça la vérité !

Mamadou Biguine Gueye.

Journaliste consultant