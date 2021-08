Mamadou Lamine Diallo à Macky : « Donnez nous de l’oxygène »

La Covid-19 nous révèle l’importance de l’oxygène…Par Mamadou Lamine Diallo

L’oxygène médical est dans le fond une ressource naturelle produite à partir de l’air en général par des industries extractives. La décision de Macky Sall de rendre gratuit l’oxygène dans les cliniques privées est révélatrice de la faillite du gouvernement dans la gestion de la pandémie.

S’il y avait suffisamment de CTE, dotés d’oxygène en quantité et en qualité, tous les cas sévères et graves trouveraient une place dans le public. La question de transférer de l’argent public vers les cliniques privées ne se poserait pas à l’évidence. Si cela se pose, c’est bien la preuve qu’il y a un déficit de lits pour traiter les cas sévères et graves. C’est la faute à Macky Sall et Abdoulaye Diouf Sarr. S’il y a des personnes qui meurent après avoir cherché en vain une place dans les CTE, c’est la faute à Macky Sall et Abdoulaye Diouf Sarr.

“Macky Sall, donnez- nous de l’oxygène.“

Je demande à toutes les familles qui se trouveraient dans cette situation de rassembler toutes les pièces justificatives pour préparer une action en justice collective contre Macky Sall et Abdoulaye Diouf Sarr. Il est temps que le Peuple réclame de l’oxygène. La situation est devenue critique. Il y a trop de décès.

Mamadou Lamine Diallo