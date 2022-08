Mamadou Lamine Diallo : « il faut une proposition de loi pour supprimer le HCCT »

Dossier nouveau : Le HCCT a sa place dans les eaux…Par Mamadou Lamine Diallo

En 2013, Macky Sall avait dissout le Sénat pour soi-disant encourager la lutte contre les inondations. Cette mesure avait été saluée car personne ne comprend la valeur ajoutée institutionnelle du Sénat. En gros, il ne sert à rien et coûte des milliards pour caser de la clientèle politique. C’est pire pour le HCCT. Au Sénat, on peut faire semblant de voter des lois, au HCCT, on ne fait rien.

“Ah, si le HCCT pouvait être inondé pour de bon !“

Alors face à la souffrance terrible des populations inondées, l’opposition n’a aucun intérêt à crédibiliser une institution inutile et budgétivore. De plus, avec ces maires transhumants, quel est le sens du vote? Macky Sall veut redorer son blason avec le renouvellement biaisé des membres du HCCT et en profiter pour nommer ses propres conseillers soumis à la famille FayeSall. Ce qu’il faut, c’est une proposition de loi pour supprimer le HCCT. Il faut 110 députés pour la faire passer.

En attendant, permettez-moi de marquer ma satisfaction: le Professeur Moussa Seydi, de l’Hôpital Fann est salué au Canada pour son travail scientifique. Un brin de joie quand même dans ce Sénégal inondé dans lequel la vie coûte de plus en plus chère.

Mamadou Lamine Diallo