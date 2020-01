L’honorable député et éminent économiste, Mamadou Lamine Diallo, leader du mouvement Tekki et membre de la coalition de l’opposition « congrès de la Renaissance démocratique » est l’invité de l’émission Face2face de la TFM animée par la talentueuse journaliste Aïssatou Diop Fall Niang. Il est revenu sur les fonds politiques de Macky qui financent le dialogue : « Sur le financement du dialogue national, je ne sais pas pourquoi Decroix me répond car c’est Macky Sall et son gouvernement qui ont financé le dialogue national. C’est moi qui ai cherché et j’ai trouvé une augmentation des fonds politiques du président de 850 millions CFA. Et quand je cherchais, j’ai vu que la présidence avait changé le nom de fonds politique, appelé naguère Fonds de solidarité. On l’appelle maintenant « transfert de fonds » ? Et j’ai vu que cette rubrique avait augmenté de 850 millions. Et comme le président a dit que le dialogue va durer 3 mois, ce n’est pas normal qu’on mette 850 millions par mois pour un dialogue alors que les populations souffrent de la hausse de l’électricité. Cette manne financière pouvait servir à subventionner l’électricité »

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn