Mamadou Lamine Diallo : « Macky veut rallier Poutine à son projet de troisième candidature »

La Presse du Palais mise en attente, Macky Sall a engagé sa campagne internationale de troisième candidature pour gérer notre gaz naturel et adoube les insulteurs publics

Les faits sont têtus. On comprend mieux pourquoi il s’est battu pour la présidence de l’UA. Cela lui donne le prétexte pour mener une campagne hors Sénégal pour une candidature en 2024 avec le soutien de Moustapha Niasse, Idrissa Seck, Mimi Touré et Amadou Ba, entre autres. Le seul qui pouvait résister à cette aventure insensée, le Médiateur ABC, est décédé prématurément.

“Macky Sall veut rallier Poutine à son projet de troisième candidature en 2024“

Macky Sall a rencontré des jeunes africains pour plaider les mandats infinis. Par ailleurs, après avoir reçu subrepticement le Président du Tatarstan, l’une des républiques gazières riches de Russie, il est allé voir Poutine afin d’obtenir le soutien de ce dernier pour des mandats infinis. L’Amérique de Biden est contre la troisième candidature, la France est hésitante, alors Macky Sall fonce vers la Russie.

Le blé, la fin de la guerre d’Ukraine sont des préoccupations secondaires pour celui qui désormais est omnibulé par la présidence à vie, l’émirat gazier. Après avoir, en violation des lois de la République, tenu un meeting APR dans les enceintes de l’ambassade du Sénégal à Paris, il a lancé une campagne de communication tous azimuts, France 24, Figaro, Journal du Dimanche et BFM TV. S’il obtient le soutien de la France et de la Russie, alors il pourra mater tous les opposants à son projet, pense-t-il, et se retrouver dans la position de sa référence ADO de Côte d’Ivoire. En acceptant à sa table un insulteur public, on peut se demander si le chef de BBY n’est pas derrière cette forme de communication barbare, contraire à nos valeurs morales et religieuses. Wait and See. Dieu Dispose.

Mamadou Lamine Diallo