Mamadou Lamine Diallo : « Moustapha Niasse va-t-il suivre les conseils de Mankeur Ndiaye »

La dictature de la famille Faye Sall pour gérer notre gaz…Par Mamadou Lamine Diallo

Mankeur Ndiaye, diplomate sénégalais aguerri, connaît bien les enjeux des ressources naturelles. De son poste d’observation à Bamako, lorsque le Président Wade soupçonnait Macky Sall de blanchiment de capitaux, il a compris les dangers d’une prédation des ressources naturelles ; son passage à l’ITIE et ses contacts avec les ambassadeurs de l’Europe l’ont aidé. Il veut éviter au Sénégal, ce qui est arrivé au Tchad ou à la RCA. Je lui dis welcome to the club de la gouvernance démocratique de nos ressources naturelles.

“Niasse le diplomate va-t-il suivre les conseils de Mankeur NDIAYE ?“

Cela passe au moins par des élections législatives transparentes et inclusives. Ce ne sera pas le cas le 31 juillet 2022. Grâce à son système de parrainage et de soutien à des listes parallèles, et le sabotage organisé des listes Yewwi Wallu, la famille FayeSall pense contrôler l’Assemblée nationale en utilisant les ténors du régime, Mimi, Amadou Ba, qui seront humiliés à la première occasion.

En attendant, au moins les goorgorlu sénégalais pourront fêter la tabaski avec des moutons du Mali. Et la bataille commencera pour récupérer notre démocratie et nos ressources naturelles.

Mamadou Lamine Diallo