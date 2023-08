Mamadou Lamine Diallo : « On doit diminuer les pouvoirs du président »

Les pouvoirs du chef de l’Etat sont énormes. C’est du moins l’avis de Mamadou Lamine Diallo, président du mouvement Tekki et député membre du groupe parlementaire Wallu. «Dès lors qu’on ne peut plus faire trois mandats dans le pays, on doit diminuer les pouvoirs du président de la République», a dit le leader du mouvement Tekki, qui prenait part aux Assises de la Gauche plurielle.

«L’avenir, c’est de réduire les pouvoirs du président de la République», a ajouté le candidat déclaré à la présidence de la République de février 2024.

Selon toujours M. Diallo, on doit encadrer les pouvoirs du président de la République sur les ressources naturelles, pétrolières, gazières et minérales. «Il faut diminuer les pouvoirs du président de la République, les encadrer dans le domaine des ressources foncières. Sinon, ça va être une catastrophe, parce que l’enjeu du moment, c’est autour des ressources minières, pétrolières énergétiques et foncières de l’Afrique, et du Sahel en particulier», a-t-il indiqué, tout en précisant que l’Afrique est l’avenir du monde. Et qui contrôle l’Afrique, contrôle le monde. C’est la responsabilité des hommes politiques, si l’Afrique tombe dans le chaos, a précisé en outre Mamadou Lamine Diallo.

Le leader de Tekki, repris par Le Quotididen, pense aussi que le président de la République doit être un justiciable. «Le Président doit être justiciable. On doit diminuer ses pouvoirs, renforcer l’Assemblée nationale. En faire un outil, un lieu d’impulsion de la vie politique et de contrôle de l’action du gouvernement. Il doit pouvoir être jugé, en cas de faute grave ou de haute trahison», a proposé le député de Wallu dans le sens de faire avancer les dispositions constitutionnelles. C’est dans ce sens qu’il inscrit son action en modernisant l’Etat du Sénégal, «en changeant le cadre institutionnel, le système afin qu’il soit un système capable de produire des richesses pour les jeunes et les femmes».