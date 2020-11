Émigration clandestine : Mamadou Mansour Diop accuse le gouvernement

Le gouvernement est seul responsable sur le drame de l’émigration clandestine.

Par Mamadou Mansour Diop

En regardant de plus près le nouveau gouvernement on se rend rapidement compte que la politique sénégalaise est la principale source d’immigration clandestine, de par l’inconstance et l’absence totale de fiabilité.

Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice : Maître Malick Sall

Tout le monde pensait qu’il serait le premier à quitter le gouvernement tant sa gestion a été décriée. Jamais ce corps n’a été aussi instable, notre magistrature est devenue méconnaissable en un temps record.

Ministre des Pêches et de l’Économie maritime : Alioune Ndoye

S’il est clair qu’on ne peut pas lui imputer la situation dans laquelle il a trouvé notre économie maritime, il semble qu’il n’ait rien encore mis en œuvre pour stopper le massacre des bateaux étrangers qui asphyxient nos pêcheurs. La preuve on constate la montée en flèche de l’immigration clandestine avec ce gouvernement.

Ministre de l’Urbanisme, du Logement/ et de l’Hygiène publique : Abdoulaye Sow

Mr Sow est un bosseur c’est un fait, il a changé le visage du COUD et rattrapé le passage lamentable de l’actuel Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation : Cheikh Oumar Anne (Encore une nomination incohérente suite à une multitude de scandales et un leadership contesté). Mais ce qui nous étonne le plus c’est le changement de poste dans ce gouvernement du ministre Abdou Karim Fofana, qui a changé le visage de nos rues. Que lui est-il reproché ?

Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement : Mansour Faye

Qu’est-il reproché à Mr Youm? Après avoir cravaché dur pour moderniser le domaine du transport et piloter le TER,BRT avec l’appui de Abdou Karim Fofana. Tous les deux sont mis à la porte, et dans quelques mois les autoponts, le TER et le BRT seront inaugurés en grande pompe par le beau frère du président qui sera présenté comme un sauveur et potentiel présidentiable.

Nous allons limiter notre analyse sur ces quatre ministères en faisant fi de ceux qui se sont fait virer pour leur ambition ou forte personnalité.

Il en ressort deux choses:

La première c’est que l’opinion publique n’est pas du tout prise en compte car les membres du gouvernement les plus décriés sont inamovibles.

La deuxième c’est que le travail bien fait n’est pas récompensé s’il n’est pas accompagné d’une soumission totale et d’un manque d’ambition clairement affichée.

Enfin l’on est tenté donc de se demander que doit penser un jeune qui voit à la télé un ministre qui s’exprime comme un élève de CE2 à la télé ?

Que doit penser le jeune qui voit son idole en politique se dédire ouvertement à la télévision et devenir la risée de son quartier ?

Que doit penser l’enfant qui se trouve en primaire qui rêve d’être ministre et qui voit des guignols propulsés en personnalité qui se pavanent dans le palais, le cortège présidentiel ?

Que doit penser l’étudiant qui a passé sa vie à étudier, se réveiller à 5h du matin aller à l’école et voir son copain qui faisait la grasse matinée, qui n’a jamais travaillé entrer dans la politique et devenir du jour au lendemain une personnalité milliardaire ?

Hélas les interrogations sont très nombreuses. Tout ça pour vous dire que ces jeunes en mission suicidaire ont perdu ce qui maintient en vie l’homme, l’Espoir. (Yakaar)

