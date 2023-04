Mamadou Moustapha Ba : Tout excès est nuisible à l’homme (Par Mbaye Diouf)

Il est décrit par ses condisciples du Prytanée militaire comme un homme sérieux et rigoureux dans le travail. Mamadou Moustapha Ba a retenu mon attention grâce à un de ses anciens au Prytanée militaire du nom de Farba Lamine Sall ancien directeur de cabinet du ministère de la Santé et ancien fonctionnaire de l’Organisation mondiale de la Santé

Un homme d’une grande générosité intellectuelle toujours fier des produits de cette prestigieuse école qui a vu éclore plusieurs pépites africaines.

Le Prytanée militaire qui vient de fêter ses 100 ans mérite notre respect et notre considération. C’est cette prestigieuse école qui a formé le ministre des finances Mamadou Moustapha Ba qui par la suite a fait sa formation professionnelle à l’ENEA à Dakar.

Depuis sa nomination le 17 septembre 2022 l’argentier de l’Etat ne cesse de se déployer pour donner un contenu à la vision de Monsieur le Président de la République en matière de politique publique. C’est ce qui fait du reste sa présence continue dans les médias. Malheureusement sans s’en rendre compte Mamadou Moustapha Ba sature et parfois même en fait trop à travers des titres à la Une des journaux et très souvent dithyrambiques à son encontre. Des titres qui brouillent son image, heurtent notre conscience et parfois créent la suspicion au sein de l’opinion. Les interrogations ne manquent pas:

Que cherche-t-il?

Que vise-t-il?

Que veut-il réellement?

Pourquoi autant d’excès?

C’est vrai que l’argentier de l’Etat Mamadou Moustapha Ba fait bien son travail à l’image de ses nombreux prédécesseurs mais attention car tout excès est nuisible à l’homme.

A la lecture des journaux tous les matins nous avons l’impression que l’actuel ministre des finances et du budget est le seul ministre qui travaille au Sénégal et même qui travaille mieux et plus que le Président de la République. Tous les jours à travers la Une des journaux, c’est sa personne qui est mise en exergue oubliant royalement que la mission première du ministre est de traduire en actes concrets la vision de Monsieur le Président de la République. Le Chef de l’Etat qui l’a choisi parmi des millions de sénégalais pour occuper cette fonction de ministre des finances et du budget.

Les titres ne manquent pas :

Homme de l’année choisi par un quotidien de la place trois mois après sa nomination.

Mamadou Moustapha le messie du gouvernement

Mamadou Moustapha Ba annonce le volume de financement record de 2032 milliards

Mamadou Moustapha Ba annonce 91 milliards de la Banque mondiale pour l’économie numérique

Mais franchement, Quid de Monsieur le Président de la République alors? Monsieur le ministre des finances et du budget

Allez-y voir comment fait la Sonatel qui communique tous les jours sur ses réalisations sans jamais évoquer le nom de son directeur général dont la majorité des sénégalais ignore le nom et le prénom.

La formule est simple mais révélatrice du bon fonctionnement de l’économie et des finances publiques. Pour être juste, faites attention à votre image.

Monsieur Mbaye DIOUF