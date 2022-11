Mamadou Ndiaye du « GAS » lance un appel à la jeunesse de son pays

Appel à la jeunesse de mon pays

Par Mamadou Ndiaye

Dans un pays normal, un patriote ne doit pas tenter de divulguer des informations classées « secret défense ». Ce n’est pas pour rien que l’on parle de Raison d’État. Il faut protéger ce qui nous sécurise. Aucune ambition ne peut justifier l’idée de mettre en mal les forces de défense et de sécurité. « Ce qui nous unit est plus important ce qui nous sépare », nous devons garder ça à l’esprit. En Afrique et particulièrement au Sénégal les jeunes doivent éviter de se verser dans le « suivisme » et d’essayer tant soit peu de réfléchir sur les questions d’enjeu national.

Le mal est profond en Afrique à cause d’un formatage dangereux de notre jeunesse poussée à déterrer le passé d’une partie de nos élites qui ont su marquer l’Afrique des indépendances. Quoi de plus normal, toutefois, cette passée nostalgique, utilisée pour capter la sympathie d’une jeunesse en quête de devenir, est souvent détournée de manière hypocrite car sachant que les temps ont changé et qu’une nouvelle forme de lutte doit être faite dans un monde interconnecté. Ce qui demande une nouvelle façon de mener une lutte de manière intelligente pour pousser toute puissance impérialiste à enlever ce manteau gênant et adopter une position équitable, respectable vis-à-vis des pays africains.

Ce n’est pas dans l’affrontement, ni la violence verbale ou physique, mais c’est une nouvelle démarche beaucoup plus responsable qui demande à être présent devant les grands du monde et porter cette voix de l’Afrique en sachant utiliser les mots justes et responsables, suivis d’actions réfléchies.

Aujourd’hui, la jeunesse africaine est mise à rude épreuve dans un populisme éhonté porter par certains leaders politiques et activistes qui pensent détenir les solutions d’une Afrique souveraine. Oui ! nos pays africains aspirent à être plus souverains mais il ne faut pas aussi que la jeunesse soit embarquée de manière aveugle jusqu’à faire de leur pays le terreau de l’anarchie et du non droit.

Nous pouvons aider nos dirigeants à affronter les défis au niveau national et international sans être versé dans la violence et le radicalisme. Certes, plus que jamais l’Afrique comptera sur l’échiquier international et cette marche est inéluctable mais il faudrait que la jeunesse soit plus responsable dans ses actes et refusent d’être utilisée comme des chaires à canon. Je leur demande de mettre à profit leur intelligence et leur énergie pour accompagner le développement de leur pays sans jamais porter préjudice aux fondamentaux de la République.

Certes, il y a des combats de principe à porter pour accompagner nos pays à atteindre le niveau de développement auquel nous aspirons, mais ne nous laissons pas être emportés par nos émotions, nos vœux imminents, des discours populistes. Cherchons toujours à analyser la pertinence de l’offre programmatique qui devrait permettre notre pays à atteindre un niveau de développement acceptable même dans le moyen et long terme. Les choix fondés sur la passion, le « suivisme », la partisanerie démesurée, le fanatisme sont à bannir afin que nous évitions à jamais cette expression « ôtes toi, je m’assois » « poussal ma tokk ».

Nous souhaitons tous le développement du Sénégal et de l’Afrique de manière globale. Il faudrait que dans un mouvement d’ensemble nous acceptions de nous donner la main pour affronter un monde de plus en plus difficile.

Chacun, quelle que soit sa position au niveau de la société, doit se dire qu’il a une part de responsabilité dans le développement de son pays et qu’il soit prêt à donner tout son possible pour jouer sa partition et servir son pays avec le cœur.

Refusons d’être des partisans aveugles qui ne cherchent pas à analyser le devenir de leur pays, ses enjeux du moment et du futur et agissons en toute responsabilité, rien que pour l’intérêt de son pays.

Mamadou NDIAYE

Pdt Group Africa Solutions (GAS)