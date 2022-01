Mamadou Ndiaye : « Macky Sall reste populaire et majoritaire au Sénégal »

Le président Macky Sall reste populaire et majoritaire au Sénégal !!! (Mamadou Ndiaye alias Ndiaye Bambey)

Oui ! On a perdu Dakar, Thiès et Ziguinchor,etc..

Et après tout, le Benno Bokk Yakaar est toujours majoritaire dans ce pays; on l’était d’ailleurs toujours sans contrôler les villes que l’on a perdues donc rien ne change sur notre majorité et les résultats des élections locales de 2022 viennent le confirmer suffisamment.

Mieux, si on additionne l’électorat de Benno et les listes parallèles qui étaient avec la Coalition présidentielle, nous sommes majoritaires dans toutes les localités sauf Dakar et Ziguinchor et malgré tout, on a raflé la mise sur plus de 39 départements sur les 46.

La seule victoire de l’opposition, s’il y en a, c’est le fait de reconnaître que le fichier électoral est fiable. Ils ont aussi réussi à montrer que notre justice est fiable car ils acceptent leurs délibérations sur les résultats dans l’étendue du territoire.

L’opposition a aussi une victoire en acceptant que notre pays est un pays de démocratie.

Cette même opposition a aussi réussi à se dédire sur la fiabilité du fichier électoral et sur la neutralité de la justice sénégalaise qu’ils ont eu à salir sur tous les toits.

Je serai d’accord qu’ils jubilent sur ces points car c’est un acquis démocratique. Alors,

je voudrais bien lancer un appel à la mouvance présidentielle. J’invite tout le monde, surtout ceux de la mouvance, à s’unir davantage et de respecter à l’avenir les directives du Président Macky Sall car si on faisait ce qu’il avait dit à Kaffrine, aujourd’hui, on en serait pas là .

Continuons à accompagner les populations et à les expliquer la vision et les projets du président afin de préparer déjà présent les élections à venir.

Mamadou Ndiaye alias Ndiaye Bambey,

Coordonnateur des jeunes de Benno Bokk Yakaar du département de Bambey