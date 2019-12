Mamadou Ndoye enfonce Macky :  » Il utilise les ressources du pays pour entretenir sa clientèle politique »

L’ancien ministre et ex-secrétaire général de la LD/MPT, Mamadou Ndoye accuse le président de la République, Macky Sall, d’utiliser les ressources du pays pour entretenir la clientèle politique. Selon lui, aucun secteur ne marche dans ce pays.

Mamadou Ndoye qui ne fait pas dans la langue de bois. Dans l’émission Objection de ce dimanche 22 décembre 2019, il accuse le chef de l’Etat d’utiliser les ressources du Sénégal pour entretenir une clientèle politique.

« Aujourd’hui, Macky Sall, compte tenu des pressions des entrepreneurs politiques qui sont autour de lui, ne s’est occupé que de distribuer de postes et de l’argent à de la clientèle politique, c’est-à-dire les ressources du pays et qui doivent justement servir au développement des secteurs de l’emploi, de l’éducation et de la santé, il s’en sert pour entretenir une clientèle politique pour dire comment on va pouvoir conserver le pouvoir en place », a déploré l’ancien ministre Mamadou Ndoye qui estime qu’« aucun secteur du pays ne marche ».

« Malgré les proclamations sur le taux de croissance, aucune autorité ne peut venir devant le public démontrer qu’au niveau de l’emploi, on a fait des avancées. Au niveau de la lutte contre la pauvreté, nous n’avons pas fait d’avancées, au niveau de l’éducation et de la santé, on a non plus fait d’avancées», a-t-il souligné dans des propos rapportés par DakarMatin.

Poursuivant, il ajoute : « Le nombre de pauvres augmente au lieu de diminuer. Si le taux de chômage qui se situe autour de 15% ne baisse pas parce qu’on ne crée pas d’emplois et même ce taux de chômage ne signifie absolument rien parce que les emplois salariés dans le formel, c’est 15 % à peu près. Ça signifie qu’à peu près 85 % sont dans des emplois qu’on appelle des sous-emplois. Et le sous-emploi, il est majoritaire parce que nous avons une économie dominée par l’informel ».

Selon lui, tous ces échecs, « c’est parce qu’ils (Macky Sall et son gouvernement, ndlr) n’ont pas travaillé avec les nationaux pour définir ce qui, à long terme, doit être notre objectif et planifier selon ces objectifs définis par les sénégalais».