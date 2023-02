Mame Adama Gueye s’est prononcé sur l’affaire de viol et menaces de mort qui oppose Ousmane Sonko et la masseuse Adji Sarr. L’ancien candidat à la présidentielle sénégalaise de 2012 sort de son mutisme et invite le leader de Pastef à aller répondre au procès. « Je suis contre ceux qui s’opposent à un procès. Ousmane Sonko doit aller répondre à la justice. Il est un citoyen et il n’est pas plus important que la loi…« , a-t-il déclaré, ce dimanche, devant le grand Jury sur la Rfm.