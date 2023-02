Senchan et Total vandalisés : La belle leçon de patriotisme de Mamadou Dione

Senchan & Total incendiés à Mbacké : Arrêtez !!! Le Bien privé est inviolable !!!!

C’est un PRINCIPE UNIVERSEL, une règle de vie commune partagée par toutes les religions, par toutes les lois et conventions…même la Morale est unanime là dessus.

La Démocratie, à travers la République, a déjà consacré des cadres de discussions contradictoires (assemblée nationale, conseil municipaux, bureaux politiques de partis, meeting, marches, etc..) sur nos offres politiques et de gouvernance, y compris celles les plus farouchement opposées.

Cependant, de la même manière que nous nous sommes déjà mis d’accord depuis 1960 que notre pays s’appelle le Sénégal et que nous sommes tous sénégalaises ou sénégalais (les marsiens et plutoniens n’ont qu’à nous laisser notre pays);

De la même manière que nous nous sommes déjà mis d’accord sur l’importance consacrée de nos pratiques religieuses qui ont fini de cimenter la cordialité de nos relations, en atteste le « Ngalakh » servi aux musulmans par les chrétiens sénégalais qui, en retour, sont invités à partager le repas du mouton de tabaski;

De la même manière que nous nous sommes déjà mis d’accord sur notre engagement à défendre la souveraineté du Sénégal face aux attaques ennemies;

Nous devons tous, sénégalaises et sénégalais, nous mettre d’accord sur l’inviolabilité du bien privé et en faire un pacte inviolable à léguer aux sénégalaises et sénégalais de 2080 et de 2180.

Le respect de ce pacte est déjà organisé par les lois de notre pays qui élèvent les sénégalaises et sénégalais au rang de citoyenne et de citoyen, en rapport avec leur degré de soumission à ces lois qu’eux mêmes se sont prescrites.

Le pire sentiment de frustration, suite à l’interdiction d’une manifestation politique, syndicale, religieuse, estudiantine, coutumière…ne doit point justifier qu’on s’attaque à des biens, de surcroît des biens privés.

Il est plus simple d’attendre que la manifestation soit autorisée le lendemain pour faire sa communication et faire passer son message politique, religieux, syndical, estudiantin, coutumier, etc…et rester dans le cadre de la loi, car, « il n’y a pas de droits acquis en situation d’illégalité »

C’est ça le patriotisme !!!

Mamadou DIONE

Coordonnateur national des Cadres de l’union centriste du Sénégal (UCS)