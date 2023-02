Son signal coupé…Walf engage la bataille contre Babacar Diagne

Après la suspension de sa télévision pour sept jours, le groupe Walfadjiri se fixe un but : obtenir le départ de Babacar Diagne, président du Conseil de régulation de l’audiovisuel (CNRA). « A 71 ans révolus, l’ancien Directeur de la RTS a dépassé l’âge de prévaloir ses droits à une pension de retraire et le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) a besoin d’être réformé afin de le conformer aux exigences démocratiques aux antipodes de ses pratiques surannées », lit-on dans un communiqué du groupe de presse.

En outre, le groupe de presse annonce qu’il va « déposer deux recours pour l’annulation de cette mesure illégale et pour la levée immédiate de cette suspension délictuelle ». Le média compte, également, saisir la justice : « Le Groupe Wal Fadjri va déposer deux plaintes : une contre Babacar Diagne pour abus de pouvoir et une autre contre tous ces énergumènes qui appellent à attenter contre Wal Fadjri qui a d’ores et déjà pris ses dispositions pour renforcer la sécurité de son personnel et de ses locaux ».

Dans les détails, le plan d’action se déroulera comme suit : « le Groupe Walfadjri a décidé d’organiser un Sit-in ce vendredi 17 février à 15 heures devant ses locaux. Le samedi 18 février, un autre Sit-in sera organisé à partir de 10 heures devant les locaux du CNRA pour appeler à la démission de Babacar Diagne. Le dimanche 19 février, le Groupe Wal Fadjri va tenir un grand rassemblement à la place de l’Indépendance pour dénoncer le recul de la démocratie au Sénégal exacerbée par une liberté de la presse totalement bafouée ».