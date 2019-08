Mame Ngor DIAZAKA, candidat à la Mairie de Rufisque.

L’artiste Mame Ngor DIAZAKA, nourrit une noble et réelle ambition de devenir le Maire de la Ville de Rufisque, au sortir des toutes prochaines élections locales. C’est ce samedi 24 août 2019 qu’il l’a réitéré, à son domicile familial, au quartier Nimzat de Rufisque, en présence de notables, responsables d’associations sportives et culturelles, parents, sympathisants, la presse, entre autres. Parmi les invités, il y avait Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), par ailleurs, Gérant de la Maison de l’Espoir et du Sourire, ouverte à Rufisque, pour apporter des solutions aux problèmes de société. Dans son intervention, ce dernier s’est engagé à accompagner le chanteur, pour l’atteinte de ses objectifs de servir la population de cette vieille ville. Aujourd’hui, vu les nombreux défis auxquels est confronté cette ville historique, une telle décision courageuse et salutaire d’un de ses dignes fils, doit être, selon Ansoumana DIONE, soutenue par l’ensemble de ses habitants.

Rufisque, le 25 août 2019,

Ansoumana DIONE, Gérant de la Maison de l’Espoir et du Sourire –