Un médecin met en garde les personnes qui consomment du citron

La cure détox au citron est en vogue en ce moment. Plébiscitée par plusieurs stars dans le monde, elle a fait ses preuves en matière de perte de poids. Le citron est un fruit qui regorge de bienfaits pour votre corps et votre esprit. Ses propriétés amincissantes avérées lui ont conféré un rôle clé dans une démarche minceur. Mais la plupart de ceux qui entament une détox citron ignore un certain nombre d’informations nécessaires pour bénéficier de tous les bienfaits comme le rapporte le Dr DAVID KESSLER dans son livre : The doctors complete guide to healing food

Saviez-vous qu’un régime citron de longue durée peut s’avérer néfaste à votre santé ? Oui, malgré toutes les vertus de ce fruit, la manière de procéder à cette diète déterminera si vous allez prendre soin de votre corps ou au contraire l’affaiblir et perturber ses fonctions !

Sans plus attendre, on vous explique tout ce que vous devriez savoir avant d’entamer ce régime.

Les bienfaits du citron :

– Le citron est riche en vitamines. Sa teneur en vitamine C lui confère un rôle précieux pour la santé du corps. Il permet de renforcer le système immunitaire, de combattre les effets toxiques des radicaux libres et de prévenir un grand nombre de maladies.

– Les phénols et les flavonoïdes présents dans cet agrume lui offre de propriétés anti-microbiennes efficaces. Il lutte contre les bactéries, les champignons et les virus. Il prévient et guérit les maladies infectieuses tels que le rhume, les infections urinaires, les angines etc.

– Contenant de l’acide citrique et des fibres, le citron facilite la digestion. En stimulant la bile dans le foie, le citron accélère le transit. Il atténue les ballonnements et empêche la constipation.

– Les nombreux antioxydants dont les flavonoïdes présents en grande quantité dans ce fruit lui permettent d’agir comme anti-inflammatoire. Il atténue les pathologies inflammatoires tels que les maux de gorge.

– La consommation de citron permet de lutter contre le surpoids en réduisant les tissus adipeux dans l’organisme. De plus, les fibres contenues dans l’agrume permettent d’augmenter le niveau de satiété ressenti et de diminuer les apports alimentaires.

Les inconvénients de la détox citron de longue durée :

– Si le citron a des avantages considérables sur la santé, effectuer une détox citron de longue durée peut ne pas être une bonne idée car consommer uniquement de l’eau citronnée pendant 15 jours pourrait être nocif pour la santé ! En effet, aussi détoxifiante soit cette diète, elle ne doit pas dépasser 5 à 7 jours au risque de voir apparaître des effets secondaires et de vous affaiblir du fait du manque d’un apport calorique. En effet, faire une détox en consommant uniquement de l’eau citronnée pendant plusieurs jours provoque un déficit calorique considérable. Cette diète entraînera une carence en nutriments qui va se traduire par des maux de tête, une fatigue et peut engendrer des évanouissements. Par ailleurs, Cette détox, stricte et contraignante, n’entraînera pas une perte de poids efficiente. Vous perdrez plus d’eau que de graisses et votre corps s’habituera à la famine et stockera davantage de calories une fois que vous lui offrirez une alimentation normale. Un gain de poids considérable peut-être constaté à la fin de ce type de régime.

Ainsi, il est conseillé de combiner à la diète de l’eau citronnée, même de courte durée, un régime alimentaire équilibré et sain, recouvrant des fruits et légumes ainsi que des protéines tels que la viande maigre ou encore des œufs. Le principe étant de dispatcher cette boisson sur les repas de la journée.

D’autres effets indésirables peuvent se produire dans votre corps si vous procédez à ce type de diète de longue durée :

– Le citron contient de l’acide citrique qui pourrait engendrer des reflux gastro-œsophagien. L’ingestion de jus de citron pendant une longue durée, pourrait éventuellement engendrer des remontées d’acidité et perturber l’activité normale de déglutition.

– On sait que le citron aide à rendre les dents plus blanches. Mais sachez que si vous consommez ce fruit pendant une longue durée, vous risquez de fragiliser l’émail de vos dents, à cause de l’acidité du citron. Pour cette raison, il est conseillé de boire l’eau citronnée avec une paille et de ne pas se brosser les dents juste après avoir consommé cette boisson.

Comment procéder pour effectuer ce régime sans encourir de risques pour le corps ?

Si vous voulez perdre du poids en vous armant de cet allié minceur qu’est le citron, vous pouvez ! Mais vous devez procéder à un régime sain et équilibré.

Pour mincir durablement, vous devez respecter certaines recommandations :

– Mangez des légumes verts à volonté

– Intégrez des fruits biologiques à votre alimentation, mais à distance des repas, soit deux heures avant soit deux heures après

– Évitez autant que possible la viande rouge et privilégiez les viandes blanches et maigres mais avec parcimonie

– Préparez vos repas à l’avance et mangez à heures fixes

– Buvez entre 1.5 et 2 litres d’eau par jour

– Effectuez une activité physique que vous appréciez au moins 3 fois par semaine

Mises en garde :

– Si vous souffrez de reflux gastro-œsophagien ou d’ulcère à l’estomac, évitez de consommer du citron.

– Il est déconseillé d’ingérer du citron si vous présentez des troubles rénaux et/ou biliaires