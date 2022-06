Mamour Cissé : « Ousmane Sonko ne fait que dans la provocation »

Invité du Grand Oral sur Rewmi fm, Mamour Cissé, Président du parti « Psd/jant bi » est revenu sur la situation politique du pays. Parlant du leader de Pastef et sur un éventuel troisième mandat de Macky Sall, il a qualifié Ousmane Sonko comme étant « un enfant ».

« Pourtant Barth et Sonko, dont j’ai eu des audios, disent que Macky avait la possibilité d’avoir un 3e mandat comme à l’époque, Me Wade. S’il ne représente rien, pourquoi le bloquer ? Pour moi, c’est un problème qui n’existe pas. Au moment venu, il va apprécier et il a donné rendez-vous après les élections. Mais cela n’a de sens que devant le Conseil constitutionnel. Les gens disaient que Wade n’avait pas droit au 3ième mandat. Mais je préfère l’ombre de Macky que ce type-là. Un Etat est trop sérieux et on ne le gère pas avec des émotions », déclare Mamour Cissé.

Parlant d’Ousmane Sonko il rajoute : « Il ne fait que dans la provocation et des invectives. Il réagit comme un enfant. C’est un problème.. Il faut le prouver dans les actes. »