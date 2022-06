Mamour Cissé sur la cohabitation à l’Assemblée : « Je ne la souhaite pas »

Les partis politiques et coalitions sont à fond dans les préparatifs pour les élections législatives du 31 juillet. A quelques mois de ces échéances électorales, c’est le branle bas de combat. L’opposition veut imposer la cohabitation à Macky Sall et à son régime. Mais Mamour Cissé semble ne pas être inquiété par une possible victoire de leurs adversaires.

« Je ne la souhaite pas et je ne la crains pas. Les Sénégalais sont suffisamment matures pour qu’au-delà de tout ce qu’il peuvent nous reprocher, se rendre compte que si Macky doit tout terminer, il a besoin d’avoir des coudées franches par rapport au choix. Je suis content quand je l’ai entendu dire que l’Afrique n’avait pas besoin d’aide. C’est un signal important. Ce sont des messages de ce genre que nous voulons. Il faut des ruptures en c’est ce que nous demandons. On veut acheter comme tout le monde mais que l‘on permette au marché d’être régulé. Cette opposition, Sonko, khalifa Sall etc. Khalifa vient du Ps. Le Ps a géré ce pays avec des recettes ordinaires qui ne dépassaient pas 500 milliards de fcfa. Abdoulaye Wade l’a amené à 2000 milliards. Souvenez-vous avec Tanor Dieng qui disait que les projets de Wade étaient des éléphants blancs comme si le Sénégal était administratif. Que peut-on retenir de la gestion du Parti socialistes. Des gens que les gens ont oubliés. Est-ce qu’il faut leur donner une majorité ? Pas du tout », a-t-il déclaré sur une possible cohabitation à l’Assemblée nationale.

Invité du Grand Oral sur Rewmi Fm, le leader du parti « Psd/jant bi » de rajouter : « Pour ce bonhomme, Sonko, ce qui me choque et me désole : il dit que le calendrier des LGBT est cautionné par Macky, ce sont des mensonges. Je ne suis pas d’accord. Ce n’est pas sérieux et c’est ce qu’ils ont comme prétexte en impliquant des marabouts pour faire de l’amalgame. Ce n’est pas dans notre culture. Comment peut-on aspirer diriger ce pays? Personne ne le voit dans les grands événements avec son peuple. Vous ne les voyez jamais. Ce bonhomme a de la peine à dire les tirailleurs sénégalais. il préfère dire tirailleurs africains. »