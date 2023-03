Revue de presse : Les manifs de Yewwi askan wi et Bougane à la Une

La série de manifestations annoncées par la coalition de l’opposition Yewwi askan wi, la cherté de la vie sont entre autres sujets abordés par les quotidiens du mardi 14 mars 2023.

A quelques heures du début des manifestations ‘‘le ton monte’’ entre Yewwi askan wi et la mouvance présidentielle Benno Bokk Yaakaar, souligne Libération.

‘’Cette opposition n’espère trouver son salut que dans l’invective, les injures, la fuite en avant et la manipulation’’, dénonce BBY alors que pour Pastef, ‘’les milices, aux côtés de la troisième candidature, sont la seule vraie menace sur la stabilité du pays’’.

La coalition YAW a prévu d’organiser respectivement un meeting, ce mardi, aux Parcelles à Dakar et des marches pacifiques, mercredi et jeudi, sur l’ensemble du territoire national. Les opposants veulent dénoncer, entre autres, ‘’les arrestations et détentions arbitraires, l’instrumentalisation de la justice’’.

WalfQuotidien met en exergue une ‘’logique de confrontation’’ et écrit : ‘’On se regarde en chien de faïence et se livre un combat par presse interposée sans commune mesure entre pouvoir et opposition’’.

‘’La dernière en date est la série de manifestations annoncées par la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi pour demain et après-demain à Dakar et dans les 45 autres départements du Sénégal. Face aux discours musclés employés par Sonko et Cie la semaine dernière, la réaction n’a pas tardé du côté de la majorité présidentielle’’, ajoute Walf.

Vox Populi relève une ‘’extrême montée des tensions’’. Aux Parcelles-Assainies où YAW prévoit d’organiser sa manifestation, les riverains sont sous la hantise des débordements’’, souligne L’Observateur.

‘’Entre des opposants décidés à manifester pendant 3 jours et un Etat droit dans ses bottes, le Sénégal risque de renouer avec les démons de la violence politique à partir d’aujourd’hui. En filigrane, c’est un autre round du +Mortal combat+ entre Macky Sall et Ousmane Sonko, à moins d’un an de la Présidentielle de 2024’’, note le quotidien Bës Bi.

EnQuête aborde la question de la cherté de la vie et s’interroge : ‘’L’Etat impuissant ?’’.

‘’Depuis septembre 2022, le gouvernement du Sénégal a pris plusieurs mesures pour lutter contre la hausse des prix des denrées de consommation courante. Si dans le panier de la ménagère, des baisses ont été consenties, il est plus compliqué de faire appliquer cette mesure concernant le loyer et les transports publics’’, écrit le journal.

‘’L’Etat rend les armes’’, dit Sud Quotidien qui note : ‘’Face au diktat du marché, des commerçants et des acteurs du transport urbain, le gouvernement montre son impuissance à imposer son autorité. Au grand dam des populations en proie à la vie chère !’’.

Le Soleil revient sur la réception au Palais de la République de l’équipe nationale de football des moins de 20 ans après son sacre en Coupe d’Afrique.

Selon le journal, ‘’Macky Sall mise sur l’avenir’’. Le président de la République a décidé d’allouer 10 millions de francs Cfa à chaque joueur et membre de la délégation. Il a également demandé la revalorisation de la fonction d’entraineur local.

Source APS