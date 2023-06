Manifs juin 2023 : Le ministère du Tourisme rassure

Le tourisme est un des secteurs qui portent l’économie au Sénégal.

Sa contribution importante au Produit intérieur brut en fait un levier vital de croissance économique.

Aujourd’hui, après l’épisode difficile de la pandémie de Covid-19 qui a affecté le tourisme mondial, le Sénégal a consenti des efforts énormes pour la relance du secteur.

Par conséquent, des milliers d’emplois ont été sauvegardés et le secteur revit.

Il est vrai que des chocs endogènes ou exogènes peuvent porter préjudice au secteur touristique, dans tous les pays du monde.

Pour le cas du Sénégal, les derniers événements observés au début du mois de juin 2023, ont certes perturbé la libre circulation des biens et des personnes.

La sauvegarde de la sécurité nationale est une des missions régaliennes de l’Etat.

La sécurité des Sénégalais en général,des étrangers et des touristes en particulier, est au cœur du dispositif de sécurité.

C’est d’ailleurs la raison d’être de la police touristique consacrée à la sécurité exclusive des sites touristiques et des touristes.

A cet effet, le Ministère du Tourisme et des Loisirs porte à la connaissance du grand public, notamment des visiteurs et des étrangers résidents au Sénégal de la reprise normale des activités touristiques sur toute l’étendue du territoire national.

Cette situation résulte des fortes mesures prises, destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens et à maintenir l’ordre public.

Le Sénégal, Pays de la Téranga, a su, une fois de plus, démontrer sa capacité de résilience et son engagement résolu dans la voix d’une compétitivité durable en dépassant toutes les contingences pour mettre en lumière son énorme potentiel touristique et son attractivité.

Le Ministère du Tourisme et des Loisirs, pleinement mobilisé, avec l’ensemble des parties prenantes (représentations diplomatiques, consulaires et autres partenaires) tient, également, à rassurer à toute personne désirant visiter notre pays d’unséjour paisible et agréable.

La saison touristique ouvre bientôt, etle ministère du Tourisme et des Loisirs, en collaboration avec les services compétents, surveille de très près toute tentative de nuisance à la notoriété de la Destination Sénégal.

Dakar le 13 Juin 2023