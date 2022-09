Mankeur Ndiaye sur Amadou Ba : « Il a toutes les qualités »

Mankeur Ndiaye a félicité le nouveau Premier ministre, Amadou Ba. L’ancien Représentant Spécial de l’ONU en Centrafrique n’a pas tari d’éloges sur le tout nouveau chef du gouvernement.

« Mes chaleureuses félicitations à mon frère et ami Amadou BA nommé Premier ministre de la République du Sénégal. Il a toutes les qualités, le profil, le talent et les compétences humaines et professionnelles pour réussir cette mission. Mes vœux de succès cher frère », a-t-il écrit sur Twitter.