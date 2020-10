Polémique stérile avec Ousmane Sonko : Mansour Faye assombrit le bilan du Président Macky Sall

Le Président de la République Macky Sall n’a vraiment pas de chance. Il est seul. Seul au front au moment où le Sénégal fait face à des phénomènes comme la covid-19 ou les inondations Sans compter qu’il lui doit réaliser les programmes qu’il s’est fixé. Macky Sall fait aussi seul face à l’opposition. Il lui faut aussi mettre de l’ordre dans les rangs de son parti, l’Alliance pour la République (APR) où des responsables se querellent comme des chiffonniers. Comme si cela ne suffisait pas, des membres de son entourage ne font que multiplier les gaffes à travers des sorties maladroites.

Et dans ce dernier registre, c’est son beau-frère qui s’illustre le plus. Mansour Faye assombrit le bilan du Président de la République Macky Sall. Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, c’est lui qui avait créé la controverse en arrachant la gestion de la distribution de l’eau potable en milieu urbain et semi urbain des mains de la Sénégalaise des eaux (SDE) pour la remettre au groupe français Suez à travers sa filiale au Sénégal, SEN’EAU. Aujourd’hui, ministre du Développement communautaire et de l’Equité sociale et territoriale, Mansour Faye a été au centre d’une polémique à propos de la distribution de l’aide alimentaire destinée aux nécessiteux avec la pandémie de la covid-19.

Mansour Faye ne se limite pas à ça. Il a clairement défié toute la République en indiquant clairement que jamais il ne répondra à une convocation de l’Office national de lutte contre la corruption et la concussion (OFNAC). Pour couronner le tout, Mansour Faye se lance à présent dans un débat de caniveau avec le leader du Pastef/Les patriotes qu’il accuse de l’avoir supplié afin d’obtenir un rendez-vous auprès du Chef de l’Etat. Un débat stérile et inutile, voilà ce que crée Mansour Faye au moment où le Président Macky Sall a besoin que l’attention de tout son gouvernement soit portée sur le Plan de relance de l’économie. Mansour Faye lui déplace les intérêts de la République.

Ce qui n’est pas sans conséquence. L’incidence est considérable, lorsque c’est Mansour Faye qui se trouve être frère de la discrète Première Dame Marième Faye, donc beau-frère du Président de la République. En créant un débat de caniveau avec Ousmane Sonko, Mansour Faye s’est emmêlé les pinceaux. Car profitant de sa bévue, Ousmane Sonko s’en est saisi pour lui envoyer des questions. Sur sa page Facebook, Sonko s’adresse à Mansour Faye : « En quels année, mois et lieu s’est tenue sa prétendue audience de demande de rencontre ou d’intervention auprès de son beau-frère de Président ? Quel est le nom du ou des témoins d’une telle audience ? »

Et voilà Mansour Faye pris dans son propre piège. C’est lui a emmené le débat à ce niveau, il lui faut donc répondre à l’interpellation d’Ousmane Sonko, s’il ne veut être considéré comme un grand mythomane.

La rédaction de Xibaaru