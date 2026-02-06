Mansour Faye : «Je salue l’indépendance de notre justice…»

Mansour Faye, l’ancien Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, a réagi suite à la décision rendue par la chambre administrative de la Cour suprême. Celle-ci a ordonné l’annulation de l’arrêté du ministère de l’Intérieur du 15 avril 2025, interdisant à Mansour Faye de quitter le territoire national jusqu’à nouvel ordre.

«La décision rendue le 23 janvier 2026 par la Deuxième Chambre Administrative de la Cour suprême, annulant l’arrêté du ministre de l’Intérieur interdisant la sortie du territoire à Mansour Faye, confirme que le Sénégal demeure un État de droit, où la loi prime sur l’arbitraire», a-t-il réagi sur ses plateformes numériques.

Il déclare que la haute juridiction a clairement établi que cette mesure était sans base légale et contraire à la liberté fondamentale d’aller et venir. «Je salue l’indépendance de notre justice et réaffirme mon attachement indéfectible aux valeurs de droit, de démocratie et de respect des liberté», a-t-il ajouté dans son poste.