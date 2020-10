Mariage Gay : 25 homos arrêtés à Mermoz !

Les faits semblent irréels, mais vrais ! Dans la nuit du samedi passé, à 4 heures du matin, la police alertée, tombe sur des jeunes garçons, dans un appartement sis à Mermoz, célébrant un mariage homosexuel et un anniversaire. Ils étaient 25 garçons âgés entre 18 et 30 ans.

Lors de leur descente, les limiers ont mis la main sur 27 produits lubrifiants facilitant un rapport sexuel entre homosexuels, près d’une dizaine de tests VIH, cinquante (50) préservatifs, des lingettes, des bine-bine, des bagues d’alliances, des savons, du maquillage, des pose-cils, rouge à lèvres, du parfum, entre autres accessoires pour une soirée bien festive, rapporte Libération.

Vu le décor mural, fait d’enseignes de “joyeux anniversaire” dans une chambre et dans une autre pièce bien garnie avec des “heureux ménages”, il était facile pour les enquêteurs de déterminer qu’ils étaient dans un cadre homosexuel, sans compter l’accoutrement efféminé des mis en cause.

La plupart des téléphones et tablettes de ces “présumés homosexuels” contenaient des images pornographiques. Une autre découverte importante a aussi été opérée sur les lieux “du crime” : une pièce d’identité. Le sieur M.S né dans l’un des départements de Dakar, serait même le cerveau et officierait comme médecin. En fuite, il est recherché par la police.