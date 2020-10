Mamadou Tapa Sy : « Il n’y a aucun malaise entre Abdoulaye D. Diallo et Me Malick Sall… »

Les relations entre les ministres, Abdoulaye Daouda Diallo et Me Malick Sall se portent comme un charme et ce, contrairement à ce qui se susurrait dans certaines chaumières. Dans une note, Mamadou Tapa Sy de dégager en touche une prétendue brouille entre les deux illustres fils du Fouta.

« Des allégations font état d’une prétendue attaque contre Abdoulaye Daouda Diallo commanditée par Me Malick Sall. De telles accusations sont sans aucun fondement et relève de l’imaginaire. Abdoulaye Daouda Diallo et Malick Sall sont plus que des frères dont les rapports transcendent la politique. Ces deux ministres sont de fidèles soldats du Président Sall. Nous savons que la bonne entente dans ce trio magique fait des jaloux. Alors travaillons tous à renforcer la cohésion pour le bonheur du Sénégal et des sénégalais. Il ne faut pas surtout se laisser distraire », renseigne la note.